Király Viktor a Sláger TV Híradójában mondta el véleményét A Dalról

délután a Sláger TV Híradó egyik vendége Király Viktor lesz. A népszerű énekes többek özött arról is beszél, hogyan igyekszik egyensúlyt tartani munka és pihenés özött, és mi az, ami egy-egy pörgős nap után igazán feltölti. De a műsorból kiderül például az is, hogy látja magát néhány év múlva Vastag Tamás vagy, hogy miként élte meg egyik első szereplését Marót Viki, aki anno édesapja vállán zokogott a fellépés után.



Király Viktor számára mindig is nagyon fontos volt, hogy megtartsa az egyensúlyt munka és a magánélet özött. A felvételre is éppen szaunázásból érkezett, ahol azt is elmondta, remek alkalom számára például az is a kikapcsolódásra, amikor elmennek a barátaival egy kicsit lazítani, vagy csak beülnek egy romkocsmába. Az interjúból azt is megtudhatjuk, mit gondol a versenyhelyzetekről, amely kapcsán A Dal című műsorban való szereplése is szóba került.



Az adás egyetlen hölgyvendége Maróti Viki, aki őszintén beszél pályája kezdeti időszakáról: az első koncertélményéről, ami után ét órán keresztül zokogott apukája nyakában, mikor lejött a színpadról. Azóta azonban már sok idő eltelt, és Viki számára a színpad mára az a hely, ahol teljesen ki tud kapcsolni, és minden rosszérzést elenged, bármi is érte azelőtt.



Vastag Tamástól megtudhatjuk, mi az oka, hogy kevesebbet láthatjuk az utóbbi időben… De kifejti azt is, mennyire fontosnak érzi, hogy időnként az ember számvetést észítsen, amelynek ugyanúgy ré a visszatekintést, mint a jövőbeli tervek átgondolása. Tamás lassan 10 éve van a pályán, és karrierjét mostanra az éneklés mellett egyre inkább meghatározza a színház is. Az adás negyedik vendége Závodi Gábor, aki nemrég vehette át az Év önnyűzeneszerzője díjat az Artisjus 2018-as díjainak gáláján.



Versenyfüggőnek tartja-e magát Király Viktor? Vajon milyen tervei vannak Vastag Tamásnak színházi vonalon? Hogyan észülnek Marót Vikié a zenekar 15. születésnapjára, és milyen volt legújabb daluk fogadtatása?



Sláger TV Híradó minden ütörtö ön 16.55-től, ismétlés árnap 11.25-től!