Kinyomtatták Mark Zuckerberg magyar kutyáját

Ha csak a számokat nézzük, Beast népszerűsége tagadhatatlan: több mint 3 millióan nézték meg, 6 ezren gratuláltak hozzá, és 8 ezren osztották meg azt a videót, amelyben Mark Zuckerberg megmutatta, hogyan örül a kutyája a saját kis szobrának - írja az NLCafé.„Ma van Beast 6. születésnapja. Néhány hete az Oculus egyik művésze megtervezte és 3D-ben kinyomtatta a szobrát. Beast egy kicsit összezavarodott, de én imádom ezt a technológiát."Na meg azt is, hogyan is készült a nagy mű:A virtuálisvalóság-technikával készült 3D-s alkotás mellesleg egy jó kis reklám is, hiszen a Facebook 2 milliárd dollárért megvette az ezt gyártó céget, az Oculust, mert Zuckerberg szerint ez az eljárás lesz a jövő, ami rengeteg lehetőséget tartogat magában.