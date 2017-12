Kinőtték az érdekképviseletüket a kábelszolgáltatók

A meghatározó hazai kábelszolgáltatók közül hat úgy döntött, hogy kilép a Magyar Kábelkommunikációs Szövetségből és a HÉT keretein belül igyekeznek érvényesíteni érdekeiket. A szervezetet otthagyó cégek között van a Magyar Telekom, a UPC és a DIGI is - olvasható a Marketing & Média weboldalán .A vállalatok azzal indokolták a lépést, hogy az átalakuló iparág sajátosságaihoz szükséges hatékonyabb szakmai és érdekképviseleti tevékenységet a kábeltévés szakmát is magában foglaló, de annál nagyobb területet felölelő Hírközlési Érdekegyeztető Tanács biztosítja számukra.A DIGI, az Invitel, a Magyar Telekom, a PR-Telecom, a UPC Magyarország és a Vidanet 2018-tól már nem lesz tagja a Magyar Kábelkommunikációs Szövetségnek. Döntésüket az MKSZ december 12-i elnökégi ülésén jelentették be a cégek képviselői.