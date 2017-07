Kínában forgatja új filmjét Emir Kusturica

Kínában forgatja következő játékfilmjét Emir Kusturica szerb filmrendező - értesült a The Hollywood Reporter.



A kétszeres Arany Pálma-díjas rendező egy Dosztojevszkij-dráma alapján készíti következő alkotását. A 62 éves filmes a kínai Dirty Monkey Films Group produkciós céggel kötött szerződést. A forgatókönyvet is ő írja, a film forgatása pedig Kínában folyik majd.



A szerbiai Blic magazin szerint a Dirty Monkey Films Group egy hongkongi székhelyű produkciós vállalat.



"A film a Dosztojevszij műveiben megjelenő morális dilemmákkal foglalkozik, ám a felvetődő kérdéseket más környezetben vizsgáljuk. Az író gondolatait a kínai társadalom nézőpontjából mutatjuk be, ezzel közelebb hozzuk a klasszikus orosz írót a mai valósághoz" - mondta el a rendező.



Kusturica az egyelőre cím nélküli történetet a mai Kínába helyezi. A film főhőse egy súlyos látásproblémákkal küzdő nő lesz, akinek költséges franciaországi kezelésre van szüksége a gyógyuláshoz.



Kusturica 1985-ben A papa szolgálati útra ment, 1995-ben pedig az Underground című alkotásáért nyerte el az Arany Pálma-díjat Cannes-ban. Utolsó filmje a tavalyi velencei filmfesztiválon szerepelt: a Tejben, vajban, szerelemben főszerepét Monica Bellucci alakította és maga a rendező is megjelent a filmben, ő játszotta egy kis falu tejesemberét.