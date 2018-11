Kínába utazik a Magyarország Szépe idei győztese

Fotó: OTS

Izgatottan várom az előttem álló heteket. Soha ilyen messzire még nem utaztam, ráadásul egyedül vágok neki az útnak. Sokat dolgoztam az elmúlt hónapokban, hogy testileg-lelkileg a maximumot hozzam ki magamból, óriási felelősség, hogy az egész országot képviselem a világ előtt. Nagyon szigorú időbeosztásunk lesz a felkészülés ideje alatt, nem sok szabadidővel gazdálkodunk majd. Remélem, hogy életre szóló élményekkel gazdagodom és sikerül jó helyezést elérnem. Még nem tudom, hogyan tudok majd kapcsolatba lépni a követőimmel, de igyekszem mindent megosztani a közösségi oldalakon

Fotó: OTS

A vésztői szépség nemzeti ajándékként egy hungarikumot, halasi csipkét visz magával, valamint több, mint egy tucat egyedi tervezésű alkalmi ruhát, amiben szeretné elkápráztatni a zsűrit.Idén júliusban a Duna Televízió showműsorában koronázták Magyarország Szépévé a 20 éves vésztői Szarvas Andreát. A barna hajú szépség nemcsak a zsűrit, hanem a nézőket is elbűvölte, övé lett a közönségdíj is. A szakma és a televíziónézők véleménye tehát teljes összhangban az volt, idén Andrea a legméltóbb arra, hogy Magyarországot képviselje a Miss World világdöntőn. A rangos nemzetközi szépségversenyt idén is Kínában rendezik. A december 8-i finálét közel egy hónapos felkészítő tábor előzi meg, ahová Magyarország Szépe egyedül utazik.- nyilatkozta a Miss World Hungary cím birtokosa, Szarvas Andrea, aki egy különleges nemzeti ajándékot is csomagol a bőröndjébe.A verseny szabályai szerint ugyanis minden döntősnek egy, az országának hagyományára, kultúrájára jellemző tárgyat is vinnie kell magával a világversenyre. Andrea az idei évben halasi csipkét visz magával, ami 2014 óta a hungarikumok közé tartozik. Elkészítése roppant aprólékos, időigényes. Százszázalékos kézi munkát igényel, amelyet hófehér, leheletfinom cérnával és a szinte láthatatlan tűvel végeznek. Készítésének titkát csak a beavatottak, a halasi csipkevarrók ismerik.Szarvas Andrea november 9-én utazik el Kínába és december 8-án, a Miss World világdöntőjén szoríthatnak érte a magyarok.