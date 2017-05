Kimondom a neved - új lemez a Republictól

A május 4-én megjelenő album egyenes folytatása a pontosan két éve kiadott „Rajzoljunk álmokat" zenei anyagának, mindamellett megtartja az együttes gyökereit is. A magát ’lakossági beat’ zenekarként aposztrofáló csapat ismét hozza azt a pop-folk-rockos hangzást, amiért a szívünkbe zártuk őket.



A "Kimondom a neved" első, címadó dalának születésére így emlékezik vissza a zenekar énekese, Boros Csaba - A gyerekeim valahogyan mindig belekavarodnak az alkotás folyamatába. A „Kimondom a neved" az utolsók között született meg. Eredetileg egy lírai nótának készült, Wéber Ferenc szövegével. Megírtuk, de aztán el is feledkeztünk róla. Ha Ákos fiam egyszer csak nem kezdi el dúdolni a konyhában, akkor nem is kerül fel erre az albumra. Mindenesetre így előkerült, a zenésztársaim meg rábeszéltek, hogy csináljunk ebből egy beat nótát.



A zenekar minden tagja szerzőként is részt vett az album megalkotásában. Patai Tamás, szólógitáros például a rock’n’rollos rockos világot erősíti „Ketten a világ közepén" című szerzeményével. A népies vonalat jól képviseli a „Ha igaz lenne" nótában Gulyás Ferenc (egykori Nox tag) dalszövege. Érdekesség, hogy ezt a nótát Boros Csaba duettben énekeli fel Bagossy Norberttel, a Nagyszínpad döntős Bagossy Brothers Company frontemberével, és a zenekar tangóharmonikása Kozma Zsombor is szerepel benne. Mellettük az albumon találunk Gerendás Péter szöveget is.



A "Kimondom a neved" május 4-étől a MOL üzemanyagtöltő állomások Shopjaiban elérhető.