Kilenc nap múlva érkezik Robbie Williams, aki egy kisebb falut hoz magával a koncertjére

Semmit nem bíz a véletlenre Robbie Williams, aki egy kisebb településnyi stábbal jön Budapestre koncertezni – írja a Bors.Már csak kilencet kell aludnia Robbie Williams itthoni rajongóinak, hogy élőben láthassák kedvencük gigantikus díszletekkel, látványos show-elemekkel, és óriási tűzijátékkal megtámogatott koncertjét a Groupama Arénában.

A hírek szerint a The Heavy Entertainment Show 20–21 számból álló programjában az új album dalai, az énekes legnagyobb slágerei és jó pár feldolgozás is szerepel, bár ennek egy részét a rajongók már inkább tőle ismerik, mint az eredeti előadóktól. Pete Conway, Robbie híres színész-komikus édesapja is részt vesz a turnén, ő egy Neil Diamond-dalt énekel a fiával – tudta meg a lap.A nyár elején Manchesterben bemutatott stadionkoncert méreteit jól jelzi, hogy 52 kamion és kilenc busz szükséges a felszerelés szállításához. A stáb a legapróbb tartozékokat is magával viszi mindenhova, semmit nem bíz a véletlenre. Két kamion például kizárólag a tökéletesen egyenletes áramellátást biztosítja a produkció számára, de saját mosodát is üzemeltetnek: öt nagy kapacitású mosógépet és öt szárítógépet is cipelnek magukkal, így sehol nem kell a helyi tisztítók színvonala miatt aggódniuk.

Egyébként még az itteni szervezők előtt is titok, hogy Robbie és zenészei milyen körülmények között hangolódnak majd a koncertre, mert az öltözőket is a világsztár csapata rendezi be. A 150 fős utazó stábja 160 asztalt, 250 széket, 53 irodaszéket és 9 kanapét kért a zavartalan munkavégzéshez. Ehhez kértek még közel 250 helyi segítőt, három darut, egy kosaras emelőt, 14 targoncát és két platós teherautót a színpad építéséhez – írják.