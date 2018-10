Kihívásokkal teli kalandozás a mozikban - íme a premierek

Csuklyások - BlacKkKlansman

Peppermint - A bosszú angyala

Napszállta

Apróláb

Eléggé elvetemültnek hangzik egy olyan filmötlet, mely szerint egy afro-amerikai rendőr épül be az amerikai fajvédő Klu Klux Klánba. Főleg akkor groteszkbe hajló az elképzelés, amikor a sztorit az élet írja. Spike Lee legújabb, igaz történeten alapuló mozija Ron Stallworth nyomozó története, aki a vietnámi háború lázában égő, felzaklatott, társadalmi ellentétekben feszülő Amerika egyik városkájában épül be a Klu Klux Klán helyi szervezetébe, hogy megakadályozzon egy feketék ellen tervezett merényletet. Spike Lee-re jellemző kéznyom, politikai üzenetek formájában ennek a filmnek az esetében sem marad el, ám túl nagy hangsúlya néha a cselekmény rovására megy.Pierre Morel visszatért a zsánerhez. Liam Neeson egyszemélyes igazságosztóvá avanzsálása után – lásd Elrabolva sorozat – most Jennifer Garnerből alkotta meg a bosszú angyalát, s bár karaktere végig a családja elvesztése miatt a kartellen áll bosszút, nem tudni miért, a rendező meg a nézőn. A sztori szerint Riley családja, egy leszámolás következtében meghal. A maffia kezei viszont olyan messzire nyúlnak, hogy a korrupt igazságszolgáltatás nem képes az anya javára dönteni. Riley öt évre kivonul a társadalomból, hogy kiképezve magát, később egyedül vegye fel a harcot a bűnözőkkel. A Peppermintet nagyon elszúrták. Az egyszerű történet, az akcióra fókuszálva még meg is állt volna a lábán, ám a sablonos karakterek és sablonos párbeszédek okozta egyveleg miatt, még egy középszerűen átlagos filmről sem beszélhetünk.Budapest, 1913. A balkáni puskaporos hordó egyre csak telik, s érezni, hogy a boldog békeévek felhőtlen miliője lassan a horizont alá bukik. Ekkor tér vissza a városba Leiter Írisz, kinek egyetlen vágya, hogyha nem is veheti át néhai szüleinek örökségét, de legalább munkát kapjon abban a nagy hírű kalapszalonban, mely a nevét viseli. A munkát megkapja, de ekkor jönnek csak a bonyodalmak. Kiderül, hogy Írisznek van egy bátyja, akinek személyét sötét misztikum övez. A lány nyomozni kezd, és így merül szépen lassan egyre mélyebbre, a korabeli Budapest sötét titkokat örvénylő mocsarába. Nemes Lászlónak, a Saul fia rendezőjének úgy filmje egy kihívásokkal teli kalandozás a háború előtti Budapesten, mely minden ízében eredeti, és rendhagyó alkotás.A jetik boldogan és vidáman élik gondtalan kis életüket a felhőtenger határolta hegy tetején. Általában jetis dolgokat csinálnak, többnyire hóval, mivel más nekik nem is kell a vidámsághoz, és a boldog élethez. Egy nap megjelenik egy szörny, tűzmadárként száll alá az égből, és hozza a frászt a fejlett jeti társadalom tagjaira. A többség persze nem hisz a már szektává szerveződött apróláb hívőknek, Migó veszi kezébe a dolgokat, hogy meggyőzze társait a lény létezéséről: leveti magát a hegyről, s tanulmányozni indul apróláb világát. A film, a bátortalan indulás ellenére a végére egészen érdekes kis tanmesévé válik a toleranciáról, elfogadásról, mely üzenet miatt már megéri beülni rá családostól.