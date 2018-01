Kihirdették a 36. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazottjait - Nézze meg a győztes fotókat

Móricz-Sabján Simon (Világgazdaság) nyerte a 36. Magyar Sajtófotó Pályázat nagydíját Borsosék című, egy nyolctagú Csongrád megyei családot bemutató sorozatával, az André Kertész Nagydíjat pedig Mónus Márton (MTI/MTVA külső munkatárs) kapta A krízisautó éjszakája című sorozatáért, amely a Menhely Alapítvány munkájáról készült - jelentették be a szervezők a hétfői budapesti eredményhirdetésen.Mónus Márton megkapta a 30 év alatti legjobb teljesítményt nyújtó fotográfusnak járó Szalay Zoltán-díjat is.A legjobb hírképért odaítélt Escher Károly-díjjal Asszonyi Esztert tüntették ki, de a HVG külső munkatársa kapta a Hír-, eseményfotó kategória első díját is.A legjobb kollekcióért járó Munkácsi Márton-díjjal, az Emberábrázolás - portré (sorozat) kategória, valamint a Természet és tudomány (sorozat) kategória első díjával is Végh Lászlót (Magyar Nemzet Magazin) jutalmazták.A megyékben dolgozó legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter Kerekes M. István (szabadúszó) lett, aki a Mindennapi élet (egyedi) kategória első, második és harmadik díját is megkapta.A Képriport kategória legjobbja Kurucz Árpád (Magyar Idők) lett a Katalán függetlenedés című sorozatával, míg Ajpek Orsi (Index) Otthon, édes otthon című sorozatával érdemelte ki a Mindennapi élet (sorozat) kategória első díját.Az Emberábrázolás - portré (egyedi) kategóriában Földes András (Index.hu) Az utolsó cigaretta című sorozata bizonyult a legjobbnak.A Művészet - műalkotás vagy művészeti tevékenység ábrázolása, fotóriporteri eszközökkel (egyedi) kategória győztese Teknős Miklós (Magyar Idők) lett, míg a Művészet - műalkotás vagy művészeti tevékenység ábrázolása, fotóriporteri eszközökkel (sorozat) szekció első helyezését Bődey János (Index.hu) érdemelte ki.Balázs Imola kapta a Sport (egyedi) kategória első díját, míg a Sport (sorozat) első helyezését Hajdú D. András (abcug.hu ) érdemelte ki.A Természet és tudomány (egyedi) kategória győztese Rakó Alex (szabadúszó) lett, a Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi) kategóriában pedig Balassa László (szabadúszó) érdemelte ki az első helyezést.A Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat) kategória legjobbjának Urbán Ádámot (szabadúszó) választották.A közmédia fotóriporterei hat díjat nyertek el.Szlukovényi Tamás, a nemzetközi zsűri elnöke méltatta a beérkezett képanyagok magas minőségét. Hangsúlyozta, hogy három nap alatt mintegy 5-6 ezer képet néztek át. Üdvözölte, hogy a mostani mezőnyben is több 35 év alatti fotós nyújtott jó teljesítményt és az idén több vidéki, illetve női fotós került a győztesek közé.Michael Hanke cseh fotográfus, a bíráló bizottság egyik tagja elmondta, hogy a zsűrizés kemény munka volt számára, csaknem 33 órát töltött el a képek tanulmányozásával.Bánkuti András, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek Szakosztályának elnöke kiemelte, hogy az idén 247-en pályáztak sikeresen 2260 munkával.A pályázat ünnepélyes díjátadása március 29-én lesz a budapesti Capa Központban, ahol kiállítás nyílik a jutalmazott fotókból.