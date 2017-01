Kihasználták az árvizet: 10 krokodil úszott el egy thaiföldi állatkertből

Kiszabadult 10 krokodil egy dél-thaiföldi állatkertből a heves esőzések okozta árvíz nyomán, és a hatóságok felszólították az embereket, hogy legyenek résen, mert az éhes hüllők emberre is rátámadhatnak.



A termetes hüllők némelyike eléri az öt métert is.



A Nakhon Si Thammarat tartományban fekvő Tha Lad állatkert minden lakója kiszabadult az árvízzel, amelyet a napok óta szakadó eső okoz az országi déli részén.



Az elszabadult krokodilok befogására csónakok segítségével indított nagyszabású hajtóvadászat mindeddig eredménytelen maradt - közölte vasárnap a Bangkok Post című lap.



Thaiföld 10 déli tartományát sújtja az áradás, amely eddig legalább 19 ember életét követelte. Az áradások csaknem egymillió embert érintenek.



Árvíz és ítéletidő sújtja a turisták körében kedvelt Szamuj-szigetet (Koh Samui), ahol a hatóságok fürdési és búvárkodási tilalmat rendeltek el a heves esőzések, az erős szél és hullámzás miatt.



Több száz turista a sziget repülőterén rekedt, mert víz árasztotta el a kifutópályákat. Sok vasútvonalon is szünetel a közlekedés Dél-Thaiföldön.



Egy 2011-es áradás 13,6 millió embert érintett, és 815 emberéletet követelt a térségben.