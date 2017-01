Kihallgatták a rendőrök George Michael pasiját

Nyomozók vizsgálják az énekes halálügyét, a rendőrség pedig Fadi Fawazt, George Michael szerelmét is kihallgatta.



Az 53 éves énekes karácsonykor halt meg saját házában. A rendőrök szerint haálálának oka tisztázatlan, de nem gyanús.



Arról is egyre többet cikkeznek, hogy a sztár életét drogtúladagolással oltották ki.



Nincs arra jel, hogy Fawaznak köze lenne a George Michael halálához, további potenciális tanúk kihallgatását is tervezik. Azt mondja, az ominózus időpontban a kocsijában aludt.



George Michael komoly drog és antidepresszáns-függő volt, rehabon is járt. Többször próbált öngyilkos lenni már korábban, nagybátyja és nagyapja is így halt meg.