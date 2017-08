Kifőzik vagy nem főzik? - Schobert Norbi rejtélyes tésztaügye

Ember legyen a talpán, aki kihámozza, mi az igazság a fitneszguru tésztafőzésével kapcsolatban. Norbi azt állítja, hogy bemehetett megfőzni egy olasz pizzériába a saját termékét, az étterem a Facebookon cáfolja a kijelentését.Schobert Norbi éppen Olaszországban nyaral a feleségével, Rubint Rékával, akivel vasárnap vacsorázni indultak egy hangulatos helyi étterembe. Korábban a fitneszguru hivatalos Facebook-oldalán meg is jelent egy kép egy hatalmas tál ínycsiklandozó tenger gyümölcsei spagettiről, és mellette egy Norbi által fejlesztett szénhidrátcsökkentett tésztáról. Azt állítja, hogy ez az alapanyaga a fotón látható vacsorájának, és megfőzette a helyi konyhán - számolt be a Bors Norbi egyik követője elküldte a híresség által posztolt fotót és szöveget a Ristorante Pizzeria At­mosphere Jesolo nevű étterem tulajdonosának, hogy egyenesen tőle kérdezze meg, lehetséges-e, hogy valaki besétál a konyhába és a magával hozott alapanyagokból főzet? Ezt a választ kapta az étteremtôl:„Noi usiamo solo i prodotti da noi selezionati per i nostri clienti e non cuciniamo altri prodotti" – vagyis ők a saját maguk által kiválasztott termékeket szolgálják fel a vendégeknek, semmi mást.

Norbi a cáfolat megjelenése után azonnal élő adást indított az oldalán, ahol ismét elmondta, a saját tésztáját főzte meg az adott helyen, sőt hétfő este is erre készül. A Bors ezután beszélt vele.– Fogunk még főzetni tésztát és mivel sok a hitetlen, videóra is vesszük – szögezte le Norbi a Borsnak, miután megkérdeztük tőle: ki hazudik?

Nyilván a szabályokat be kell tartani és az olasz fogyasztóvédelem megbüntetné azt az éttermet, ahol a vendég által hozott alapanyagból főznek. De jófejségből kifőzték nekünk a szénhidrátcsökkentett tésztánkat, amit nyilván nem ismernek el a Facebookon, hogy aztán megbüntessék őket. A valóság az, hogy tizenketten mentünk az étterembe, és akkora sikere volt a tésztának, hogy a pincér el is kért egy csomaggal magának. Ma is (hétfő este) a saját tésztánkat főzetjük meg vacsorára, hogy tudjon kin szórakozni az internet népe. Ezt felteszem a netre, meg is nézhetik. Otthon még panírt is viszek magammal az étterembe.

Általában nem könnyű Norbinak megértetnie a pincérrel, hogy miért akarja a saját, hozott tésztáját enni, ezért kitalált egy trükköt.– Ha azt mondom, hogy fogyókúrázom, azt nem értik, ezért ha külföldön vagyok, egyszerűbb azt mondani, hogy cukorbeteg vagyok. Azt, hogy diabetesproblémám van, megértik. Bocsánat, de ha megehetem vacsorára a spagettit, nokedlit, palacsintát, akkor miért ne azt egyem? – nyilatkozta a Borsnak Schobert.NE EGYÉL MÁR BELE!Hétfő este meg is érkezett a beígért videó, amiben Norbiék felvették, hogy a saját tésztájukat falatozzák egy olasz étteremben. Berkiék persze itt is megcsinálták a showt: míg Krisztián folyamatosan magyarul próbált valamit hozzáfűzni a Norbi és olasz vendéglátója párbeszédéhez, addig amikor kihozták a megfőzött tésztákat, megjelent Hódi Pamela is, aki egész egyszerűen fogta, és elvitte Berki tányérját, aki hiába tiltakozott: Ne egyél már bele, most ültem le kajálni! Itt tudják megnézni a videót.