Kifizetteti a telefon feltöltését egy bécsi kávéház

A Hudertwasser-házban működő Terrasencafe tulajdonosa, Galina Pokorny vezette be az újítást elsőként az osztrák vendéglátóhelyek közül.



A turistáknak mindig áramra van szükségük, de ki fogja ezt megfizetni nekem? - indokolta döntését a kávéház tulajdonosa.



Továbbra is ingyen tölthetik fel telefonjaikat azok a vendégek, akik beugranak egy kávéra, és 15 perc alatt végeznek fogyasztásukkal. Egy órányi töltés azonban már költséggel jár. "Kávézót működtetek, és nem internetkávézót" - hangoztatta Galina Pokorny, hozzátéve, nincs tudomása arról, hogy bármely más kávézó felszámolna hasonló díjat.



Pokorny tavaly vezette be a többletdíjat, de csak akkor került a figyelem középpontjába, amikor az Österreich bulvárlap szerdán közzétette egyik újságírójának "bizarr számláját", amelyen feltüntették az egyeurós többletárat elektromos áram címszó alatt.



A többletár kiterjed a laptopokra, tabletekre is, és annak, aki több eszközt tölt egyszerre, a többszörösét kell fizetnie.



A háborgó vendégeket kárpótolhatja az a tény, hogy a kávéházban ingyenes a wifi.