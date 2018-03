Kifinomult luxus és buja romantika: válogass 2018 legmenőbb kerti trendjeiből!

A kültéri nappalik fogalma nem olyan régen jött be a köztudatba, de jelentősége évről évre erősödik – mondjakertész, az Út a kerthez bloggere, majd hozzáteszi, valójában a nappali meghatározás már nem is teljesen pontos, hiszen a kert annyiféle igényt kielégít, a hangulatos családi étkezésektől, a baráti összejöveteken át, egészen a lazításig. Épp ezért - akárcsak az otthonunkban - a kertben is fontossá vált a különböző bútordarabok, színek összehangolása, valamint a hangulatfokozó elemek és dekorációk használata. „Idei divat továbbá, hogy a kertben legalább két pihenőrészt alakítanak ki, egy étkezőt közvetlenül a ház közelében, illetve egyet a kert belsejében, a buja zöld növényzet árnyékában, ami pedig csodálatos helyszínt biztosít a csendes feltöltődéshez" – teszi hozzá a szakember.hobbikertész, blogger 2018-at a kertben eltöltött örömteli pillanatok évének tekinti. A veteményesben szüretelt saját zöldségek és gyümölcsök, a közös étkezések, a szépen kialakított virágágyások és a vadon élő állatok védelme mind-mind boldogságforrás a léleknek. „Napjainkban a ház körüli zöld terület hatalmas kincs. A tervezőknek köszönhetően az eddig mostohagyerekként kezelt kisméretű kertekre is egyre nagyobb figyelem irányul. Kreatív ötletekkel különleges pihenő zónákat alakíthat ki minden kerttulajdonos." A kevesebb sokszor több – figyelmeztet a blogger! Javaslata szerint az apró kertekben érdemes több szerepet is szánni a felületeknek: ilyen lehet egy multifunkcionális tűzrakó, ami széles peremével asztal, középső rácsozatával grillező, rács nélkül pedig egy nyáresti tűzrakó.A kerti trendek két fő csapásirányba mennek 2018-ban: az egyiket a modern, légies könnyedség és letisztult minimalizmus jellemzi, a másik irányt viszont a tavaszias vintage, ahol a vidéki életérzés és a természetközeli hangulat uralkodik – mondjaokleveles kertészmérnök. A kifinomult luxust sugárzó bútorok és kerti kiegészítők igen elterjedtek a modern házak udvarában. Egyre népszerűbb a mérnöki pontossággal megkonstruált kert, ahol a virágzási idők, növénymagasságok és a színek, formák játéka nincs a véletlenre bízva. Mindennek illeszkednie kell mindenhez, ez az irányzat nem tűr hibát az összképben. „Ennek ellenpólusaként egyre terjed a vintage, ami szintén légies, de inkább romantikus, nosztalgikus hangulatot idéz." Előszeretettel találni az ilyen udvarokban házilag festett bútorokat, dominál a fehér, a kopott szín, a kék és a rusztikusra festett óarany. A növényválasztásban is a púderszínű virágok dominálnak, legyen az akár egy boglárka vagy egy liliomfa. Ebben az irányzatban nem a mérnöki pontosság a jellemző, inkább a szabad és természetes vonalvezetés, a kertben a sokféleség, az ívekkel, mintákkal való játék mutatkozik meg – hangsúlyozza a szakember.Továbbra is tombol a Termeszd meg magadnak divatja. A világszerte emelkedő élelmiszer árak, a biotermékek felértékelődése az oka, hogy egyre többen rendezkednek be önellátásra. Továbbra is hódít a kis helyen, minél többet elve – sorolja a 2018-as kerti trendeketa Kertlap.hu főszerkesztőjeHozzáteszi: a hobbikertészek előszeretettel választanak futónövényeket, futtatnak rácsra, pergolára, termesztenek zöld falaknak is nevezett felfüggeszthető „zsebekben", és idén is trendi a konténerkertészkedés. „A kis helyen élők igényeit elégítik ki a kertészek azzal, hogy egyre több törpenövekedésű fajta jelenik meg a piacon, gondoljunk az oszlopos növekedésű mini gyümölcsfákra és az ámpolnákból alácsüngő koktélparadicsomokra" – mondja a szakember. Dr. Garami Márta szerint a fűszernövények csillaga továbbra is fényesen ragyog. Egyre többen kapnak kedvet a termesztésükhöz. Remek társítás napos ablakban a kerti zsálya, a majoránna, a szurokfű, a kerti kakukkfű és a borsmenta.A növényválasztásnál a vágyak és lehetőségek kemény csatájában mindinkább a lehetőségek fognak győzedelmeskedni idén. A tájidegen és ezért hosszútávon nehezen életben tartható növények helyett előtérbe kerülnek az adott környezeti viszonyoknak leginkább megfelelő, kipróbált és bevált őshonos fajták. A természetes anyagok a burkolatokban és kert minden szegletében teret hódítanak – mondjavirágkötő, a Balkonada bloggere. A műanyag virágládákat és cserepeket a kerámia virágtartók, fadézsák váltják fel, de idén a kerti utak, az ágyásszegélyek és a kert egyéb díszítőelemei is kőből vagy fából készülnek. „Folytatódik a gyep visszaszorulása a szilárd burkolatok és a növényágyások javára. A díszkavicsok, díszkertek, sziklakertek kevesebb törődést igényelnek, ugyanakkor nagyon izgalmas és esztétikus szigetei lehetnek a kertnek" – teszi hozzá a blogger. Idén az okoskert fogalma is egyre elterjedtebb, az előre programozható, önjáró fűnyíró és öntözőrendszer mellett megjelentek az okostelefonnal is vezérelhető öntözési rendszerek.Ebben a rohanó világban már nem elég, ha a kert magával ragadó látványt nyújt, olyan hellyé kell válnia, ami maximális kikapcsolódást biztosít egy fárasztó nap után – ismertetikertészmérnök a 21. századi ember megváltozott igényeit. A Budai Kertcentrum tulajdonosa pontosan tudja, hogy 2018-ban a belső terek kényelmét kell nyújtani az egész család számára - megőrizve a szabadtéren adta páratlan lehetőségeket. „Egyre inkább észrevehető, hogy a kertépítések anyaghasználataiban is megmutatkozik a környezettudatosság, a terméskövek eladása az elmúlt években csökkent, helyettük a rájuk megszólalásig hasonlító vastag, fagyálló, minőségi kerámia lapburkolatok számítanak trendinek" – mondja a kertészmérnök.A rönk támfalak és fadeck burkolatok helyett paliszád, terméskő utánzatú támfalelemek, illetve compozit (műanyagfa) burkolatok kerülnek a kertekbe. Kazsuk Béla tapasztalata szerint a klasszikus, öblös cserépformát váltja kocka-, téglalap-, négyzet alapú hasáb forma, teraszokon is a díszfüvek és bambuszok korát éljük, a klasszikus, tujával beültetett cserepek látványa lassan eltűnik. A kaspók színét tekintve a matt, szürkés-feketés, bézs vagy homokszínű, illetve az elegáns fekete és fehér színű edények korszaka jön.Nincs két egyforma méretű terület, élethelyzet vagy személyiség, ezért egyetemes érvényű igazságokat is nehéz kijelenteni kertügyben. Március 23-25. között azonban minden kertimádónak adott a lehetőség, hogy testközelből megismerkedjen a friss kültéri trendekkel és személyre szabott tanácsokat kérjen profi szakemberektől. A 2018-as Gardenexpón a komplett kertépítéstől, a lakás teraszának „tavasziasításáig" minden kérdésedre választ kaphatsz, válogathatsz az álomszép bútorok, grillek, medencék, árnyékolók, kerti gépek és szerszámok, kültéri világítás és öntözéstechnikai megoldások legszélesebb választékából. Ne hagyd ki a lehetőséget, találkozunk idén is a Budapest Sportarénában! A háromnapos rendezvényen természetesen nyerni is lehet, csak regisztrálni kell előre a http://www.gardenexpo.hu/regisztracio oldalon, és bárki hazaviheti az álomszép kerti garnitúrát, a profi grillt vagy a robotfűnyírót.