Kiderült Pásztor Anna titka!

Hogy milyen keveset konyít a konyhatudományokhoz, azt az is bizonyítja, hogy amikor a családtagjainak elmesélte, behívják a MasterChef VIP-be, azok fél órán át röhögtek. Erről a Madách Színház Rockfesztivál programsorozatában mesélt. Anna érezhette, hogy nem nagyon akarnak hinni neki, hiszen a séfek többnyire szerették a főztjét, ezért magyarázatként elárult egy titkot a forgatásról –– Olyan is volt, hogy felhoztam a kamrából egy krumplit, egy jó nagyot, hogy ne kelljen sokat pucolni – mesélte a nagyérdeműnek. – Megpucoltam, hát látom ám, hogy pudvás! Nézek kétségbeesetten a kamerás emberre, aki egy fiatal srác volt, mindig segített, hogy most mi van? Az meg röhög, és odasúgja: édesburgonya!Na, ekkor már dőlt a röhögéstől a közönség is.– Az édesburgonyáról azt hittem, megromlott! – folytatta kis szünet után Anna. – Innen indultam! Volt ott egy thermomixer, egy háromszázezer forintos gépezet. Nekem azt mondta valaki, ha abba beleteszel bármit, megfőzi. Kipróbáltam, az lett az első főzésem. Kérdezték: nem izgultál? Min? Semmit se ismerek, semmiről nem tudok semmit, nyomogatom a gépeket, aztán majdcsak lesz valami. Ha kiesek, megyek haza. Ez a megfelelő hozzáállás az élethez is. Szerintem.