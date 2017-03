Kiderült, mi a magyarok kedvenc időtöltése a házibulizás után

Húsz éve nyitotta meg első moziját a Cinema City Magyarországon a Miniszter félrelép című film bemutatójával. A jubileum kapcsán készült országosan reprezentatív kutatás az egyes korosztályok mozis szokásait térképezte fel. Kiderült, hogy életkortól függetlenül a vendégvárás után a moziba járás a legkedveltebb szabadidős program. A huszonévesek valósággal falják a filmeket, ők azok, akik ugyanolyan gyakorisággal mennek hétköznap, mint hétvégén moziba. A magyarok a teremben ülve a legzavaróbbnak a széktámla rugdosását tartják. A megkérdezettek 42 százaléka, vagyis 10-ből 4 magyar már csókolózott a termek félhomályában.



Az Y és Z generáció tagjai a mozi nagy rajongói



Az országosan reprezentatív kutatás rámutat, hogy az otthoni vendéglátás után a mozizás a leggyakoribb szabadidős program. Jellemzően a 16-24 év közöttiek mennek a legszívesebben moziba, felük számára ez a legkedveltebb kikapcsolódás. A 16-29 évesek számára mindennapos a mozizás, amiről spontán döntenek attól függően, hogy melyik mozi van hozzájuk legközelebb. Szintén az Y és Z generáció képviselői a legrugalmasabbak a vetítés időpontját tekintve, hétfőtől vasárnapig bármikor szóba jöhet a mozizás. A megkérdezettek 60 százaléka rendszeresen, de legalább félévente jár moziba. Leggyakrabban, legalább 3 havonta a 16 és 24 év közötti korosztály látogat el filmbemutatókra. A tízen-huszonéveseknek azonban még ennyi sem elég, 75 százalékuk még többet járna moziba, ha tehetné, a munka vagy tanulás mellett. Ezzel e korosztály jócskán felülmúlja a megkérdezettek 61 százalékos átlagát. Szintén ők azok, akik sokkal inkább nyitottak a különleges moziélményekre, mint az IMAX vagy a 4DX és a VIP mozitermek. 37 százalékuk az alapján választ mozit, hogy hol lehet online megvásárolni a jegyet a tervezett vetítésre. 58 százalékuknak pedig az is nagyon fontos, hogy gyalog, vagy tömegközlekedéssel könnyen meg lehessen közelíteni a helyszínt.



A tervezők



A 30-49 évesek számára a mozizás egy már jó előre eltervezett program, különleges alkalom, ami főként a gyermekek miatt, komolyabb előkészületet igényel. A megkérdezettek 10-ből 7 alkalommal akár már napokkal előtte eldöntik, hogy moziba mennek. Ezt az sem befolyásolja, ha éppen azon a héten mutatnak be a mozik egy régóta várt filmet, a 30 és 49 éves korosztály 88%-a inkább vár pár napot, akár hetet a premiert követően, hogy könnyebben vásárolhasson a jobb helyekre jegyet. A megkérdezettek 78 százaléka számára a mozizás egy különleges alkalom, jellemzően hétvégi program. Ebben a korosztályban a legmagasabb a hétvégi mozizás aránya, átlagosan 60 százalék.



50 év fölött halmozzuk az élvezeteket



Az 50 év felettiek esetében már más kulturális időtöltés, így a színház és a koncert is szóba jön a mozizás mellett, ha szabadidős programról van szó. Számukra kiemelten fontos a kényelem is, 56 százalékuk a komfortosabb moziszékeket részesíti előnyben. A legtöbb csók és a legtöbb első csók is az ő korosztályuk, az 50-69 éves korcsoport körében csattant el moziban.



Felirattal, eredeti nyelven vagy szinkronnal? - az örök kérdés



A megkérdezettek többsége, vagyis az átlag magyar mozizó közönség, továbbra is ragaszkodik a szinkronizált alkotásokhoz, 78 százalékuk szerint ideális esetben a vetített film nyelve a magyar. A válaszadók 17 százaléka a színészek eredeti hangjával, de magyar felirattal tekintené meg és csak 5 százalék preferálja eredeti nyelven, felirat nélkül a filmet. Az adatok a másfél évvel ezelőtti kutatáshoz képest annyiban változtak a reprezentatív mintában, hogy a 16 és 29 évesek körében már csak 59 százaléka favorizálja a szinkronos filmeket, míg az 50-59 éves korosztály 89 százaléka továbbra is magyar hanggal kívánja élvezni a vetítéseket, ezzel alakítva ki a 2015-ös kutatással azonos 78 százalékos átlag szinkronpreferenciát.



Korosztálytól függetlenül



A kutatás arra is kitért, mik zavarják leginkább a közönséget. A legzavaróbbnak a széktámla rugdosását tartják, a megkérdezettek 73 százalékát rendkívül bosszantja ez. Ezt követi a hangos beszélgetés vagy folyamatos film alatti suttogás, illetve a közelben ülő gyermek hangoskodása, nyűgössége. Ez utóbbival a családosok egyébként sokkal toleránsabban viseltetnek, a fiatalabbakhoz képest.