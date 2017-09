Kiderült, melyik nép jár a legtöbbet moziba Európában

A franciák járnak a legtöbbet moziba Európában: tavaly mintegy 213 millió jegyet adtak el a francia mozik, megelőzve a briteket és a németeket - közölte hétfőn a francia Nemzeti Filmközpont (CNC).



Nagy-Britanniában 168,3 millió mozijegyet vettek tavaly, míg Németországban 121,1 milliót.



Franciaország a mozibevételeket illetően is az első helyen áll Európában: 1,39 milliárd euró folyt be tavaly a jegyeladásokból, a második helyen ebben az összesítésben is Nagy-Britannia végzett Németország előtt.



Utoljára 2011-ben mutattak ilyen jó eredményt a francia mozik, akkor 217,2 millióan vásároltak mozijegyet.



Frédérique Bredin, a CNC igazgatója történelmi rekordként értékelte a tavalyi eredményeket hétfői sajtótájékoztatóján.



A legnagyobb kasszasiker Franciaországban tavaly a Zootropolis - Állati nagy balhé című Oscar-díjas amerikai animációs film volt 4,78 millió nézővel, megelőzve a Les Tuche 2 - Le reve américain (A Tuche család 2 - amerikai álom) című francia vígjátékot. A legnézettebb tíz film közül nyolc amerikai, egy francia és egy brit.



Franciaországban tavaly 2045 mozi működött, ezekben 5843 teremben lehetett filmeket nézni. Tavaly 102 új termet adtak át a francia mozikban.



Franciaországban található a CNC szerint a legmodernebb terempark Európában, kevesebb mint négy év alatt történt meg a termek digitalizálása anélkül, hogy egyetlen mozit bezártak volna.



Országszerte mindenhol nő a mozitermek száma, de az elmúlt két évtizedben elsősorban az 50 ezernél kevesebb lakosú településeken, ahol gyakran az egyetlen kulturális helyszínt jelentik a mozik - hívta fel a figyelmet a CNC. Franciaországban elsősorban a fiatalok számítanak mozirajongónak, a nézők harmada 25 év alatti.