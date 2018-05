Kiderült, ki nem vette feleségül Polyák Lillát

A színművészetin ismerkedett meg Nagy Ervin és Polyák Lilla

Kép forrása: borsonline.hu

A TV2 Vigyázat, szülővel vagyok! ma esti adásában derül ki, hogy melyik hírességgel volt két éven keresztül együtt Polyák Lilla. A műsorban az egyik kérdés az volt, hogy mi az, amit a mai napig bán Polyák Lilla az édesanyja szerint.Az egyik válaszlehetőségen többen is ledöbbentek, ugyanis az állt benne, hogy „Nagy Ervin nem vette feleségül". Ekkor derült ki, hogy a színésznő a Színművészeti Egyetem idején egy párt alkotott Ervinnel, ahol a Máté-Horvai prózai osztályba jártak, többek között Hujber Ferenccel, Benkő Nórával és Kolovratnik Krisztiánnal – írja a Bors – Ervin a főiskolán osztálytársam volt, és egyben egy nagy szerelmem. Két évig voltunk együtt, de hát a Színművészeti nem az az együtt tartós dolog. Később Zsolt (Homonnay) csapott le a kezéről és ez érthető módon nem esett jól Ervinnek. Azóta persze már eltelt közel húsz év, és újra jó viszonyban vagyunk. De, ha feleségül vett volna, akkor szinte biztos megöljük egymást – emlékezett vissza a forgatáson Polyák Lilla, aki a Borsnak kifejtette, milyen hatással voltak egymásra akkori párjával.– A Színművészeti Egyetemen mindenki felfokozott érzelmi állapotban van. Nagyon sok volt a feszültség és a munka. Erre még rájött az, hogy Ervinnel nagyon szélsőséges létezések vagyunk mi ketten, és nem feltétlenül csak a jót hoztuk ki egymásból. A kapcsolatunknak is azért lett vége anno, mert azt éreztem, hogy előbb-utóbb felperzseljük egymást az érzelmeinkkel. Megnyugvásra volt szükségem– mondta lapnak Lilla, majd kitért arra is, hogyan viszonyult édesanyja, Márta az akkori párjához.– Édesanyám nagyra tartja Ervin művészetét. Viszont egy anya, amikor azt látja, hogy a gyermeke szélsőségesen él, ahogy én akkor, és nagy érzelmi amplitúdókon megy jobbra-balra, akkor nem tudja felmérni, hogy ebből mennyi az iskolai élmény és menyi a párkapcsolati rész. Természetesen féltett, amikor azt látta, hogy nem vagyok ki-egyensúlyozott – idézte fel Lilla a főiskolás éveket.