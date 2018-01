Kiderült, ki lesz az új Sabrina, a tiniboszorkány

December elején megírtuk , visszatér Sabrina, a tiniboszorkány, aki a boszorkányság, a természetfeletti és az okkultizmus legsötétebb bugyraiba kalauzolja majd a nézőket. Most az is kiderült, hogy ki fogja alakítani a fiatal boszorkányt: az elbűvölő Kiernan Shipka színésznő, aki korábban a Mad Men - Reklámőrültek sorozatban szerepelt.A hírt a forgatókönyvíró Roberto Aguierre-Sacasa jelentette be a Twitteren, ahol posztolt is egy fotót a színésznőről, amint a kezében tartja a sorozat alapjául szolgáló képregény egy példányát.