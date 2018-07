Kiderült, ki játssza majd Goose fiát a Top Gun folytatásában

Miles Teller is játszik a Tom Cruise főszereplésével készülő Top Gun-folytatásban. A fiatal színész az eredeti filmben elhunyt pilóta, Goose fiát alakítja.Cruise június elején jelentette be a közösségi médián, hogy elkezdődött a Top Gun: Maverick című produkció forgatása. A filmet Joseph Kosinski rendezi, aki 2013-ban ugyancsak Cruise-zal forgatta a Feledés című akció sci-fit.A produkcióban a régi szereplők közül Cruise-on kívül Val Kilmer is látható, aki az eredeti filmben, amelyet az azóta elhunyt Tony Scott rendezett, Tom "Iceman" Kazanski hadnagyot, Maverick (Cruise) riválisát alakította.A Top Gun főhőse a pilóta Pete 'Maverick' Mitchell (Cruise) volt, aki bekerül a Top Gun-kiképzés válogatott legénységbe. Amikor azonban barátja, Goose tragikus balesetet szenved egy gyakorlatozás közben, nem akar többé repülni, mert magát hibáztatja a tragédiáért.Teller volt az egyik legesélyesebb Goose fiának szerepére, a The Hollywood Reporter beszámolója szerint még a floridai Clearwaterbe, Cruise otthonába is elutazott egy tesztfelvételre. Végül Nicholas Hoult és Glen Powell elől halászta el a szerepet.Miles Tellert korábban a Beavatott-sorozatban, a Whiplash című filmben és A fantasztikus Négyesben is láthatták a mozinézők. Cruise régóta tervezi a nyolcvanas évekbeli kultfilm folytatását. A Paramount stúdióban készülő Top Gun: Maverick 2019 júliusában kerül a mozikba.