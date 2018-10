Kiderült, ki a 2018-as MTV EMA legjobb magyar előadója

A magyar nézői szavazatok alapján a 2018-as MTV Europe Music Awards hazai győztese a Follow The Flow

A magyar nézői szavazatok alapján a 2018-as MTV Europe Music Awards hazai győztese a Follow The Flow, így november 4-én ők képviselhetik Magyarországot a nemzetközi díjak átadóján, Bilbaóban. A nagyszabású gálát és az azt megelőző bejelentkezést a vörös szőnyegről a magyar zenecsatorna élőben közvetíti.A magyar MTV nézői október 4. és 29. között adhatták le szavazatukat kedvencükre, a Wellhello, a Halott Pénz, a Margeret Island, a Follow The Flow és Caramel egyaránt esélyesként indult az elismerésért.A összesítés alapján az öt jelölt közül az EMA 2018-as magyar nyertese a Follow The Flow lett.A hazai hip-hop szférából már korábban is nagy ismeretségnek és elismertségnek örvendő Fura Csé, BLR és Szakács Gergő alkotta formáció izgalmas, üde színfoltja a magyar zenének, a srácok tehetséges és alkotni vágyó zenészekkel kiegészülve hozzák a jobbnál jobb dalokat. Leghíresebb számuk, a 2018 tavaszán megjelent “Nem tudja senki" klipjére több mint húszmillióan voltak kíváncsiak, és számtalanszor hallhatja a közönség a rádióban is. Az együttes nemcsak a díjat nyerte el a nézői szavazatok alapján, ők képviselhetik Magyarországot a nemzetközi díjátadón, Bilbaoban.Az év egyik legmeghatározóbb zenei eseményének műsorvezetője nem más lesz, mint az Oscar-díjra is jelölt színésznő és énekes-dalszerző, Hailee Steinfeld. Fellép Nicki Minaj, a Grammy-díjas Alessia Cara, valamint Marshmello és Anne Marie is. Lindsay Lohan és Ashlee Simpson díjátadóként érkeznek, és egy vadonatúj díj, az MTV EMA Generation Change Award is gazdára talál az este folyamán.Az MTV EMA a világ minden pontjáról, több, mint 180 ország rajongói számára nyújt páratlan, több platformon is elérhető élményt. A nemzetközi díjátadó gálát élőben, magyar idő szerint 21 órakor szurkolhatják végig a televíziónézők a magyar MTV-n, de a vörös szőnyeges bejelentkezés már 20 órakor kezdetét veszi. A nemzetközi versenyben november 3-án éjfélig szavazhatnak a rajongók kedvencükre az mtvema.com oldalon.