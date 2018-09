Kiderült, hogy Palvin Barbi kapcsolatban van-e - És nem is akárki a párja (fotó)

Tényleg egy párt alkot Palvin Barbara és Dylan Sprouse. ( Via 24.hu Hetek, sőt talán már hónapok óta is posztolgat fotókat Dylan Sprouse-ról Palvin Barbara, akit a modell még Budapestre is hazahozott pár napra a nyáron, de eddig valójában egyikőjük sem mondta ki hivatalosan, hogy együtt vannak. Palvin pár órája azonban egy közös képet posztolt az amerikai színész/modellel és azt írta mellé;