Kiderült ByeAlex és Gáspár Laci kiket visz magával az X-Faktor élő showjába

Az X-Faktor 2017-es évadában teljesen megújultak a mentorház szabályai. A világon először Magyarországon, Simon Cowell engedélyével, mind a négy mentornak szerepe volt a döntésben, hogy egy-egy kategóriából kik jutottak az élő showba.ByeAlex romantikus énjét mutatta meg a mentorházban. Gáspár Laci pedig kedvenc zenekarának sorsát mentortársaira bízta.Először Serena Rigacci lépett a négy mentor elé, aki ismét hozta a tőle elvárt profi produkciót a Nirvana - Smells Like Teen Spirit dalával. Lengyel Anna Esti Kornél - Akkor hagylak el szerzeményét választotta, a mentorokat nem győzte meg a lány produkciója.Tóth Bettinát nagy izgalommal várta Alex. A lány a Desiigner – Panda című dalát választotta, a különleges produkció után Alex meglepődött, hogy mentortársainak is tetszett Bettina.Oláh Szandra Tóth Gabi - Jöjj még slágerével próbálkozott. Alex szerint hiányzott a magabiztosság Szandrából.Izsó Boglárka Lady Gaga - Million Reasons dalával lépett a mentorok elé, de Gáspár Laci szerint kevés volt.Alex nagy reménysége Erdős Viola a Crazy Town – Butterfly című slágerével szeretett volna bizonyítani, a mentorok sokáig gondolkoztak azon, helye van-e a lánynak az élő showban.ByeAlex végül Erdős Violát és Nagy Bettinát választotta. Lengyel Annát és Oláh Szandrát hazaküldte. Serena Rigacci és Izsó Bogi sorsát pedig mentortársaira bízta, ők pedig Serenát választották Alex csapatába. Így Izsó Boginak, Lengyel Annának és Oláh Szandrának véget ért az X-Faktor.A London Kids a Coldplay - Every Teardrop Is a Waterfall szerzeményével lépett fel a mentorház színpadára. A mentorokat megosztotta a produkció.Ricco és Claudia minden érzelmét beletette Christina Aguilera - You Lost Me című dalába, a mentorok pedig elégedettek voltak.A Flórián Kvintett Caramel – Jelenés című slágerével próbálta meggyőzni Lacit, akinek egyik kedvence volt a csapat az előválogatókon.A Radio Mobster Nancy Sinatra - These Boots Are Made for Walkin' dallal érkezett a mentorok elé. Lacit meggyőzte a banda.Az M&M a Joyful Joyful című dallal rukkolt elő, de a produkciójuk nem sikerült tökéletesen.A Catchy Workshop a Valami kell című saját szerzeménnyel bizonyíthatott.A produkciók után Gáspár Laci nagy dilemmában volt, de végül sikerült döntenie.A mentor a Radio Mobstert és Ricco és Claudiát választotta. A Catchy Workshopot és az M&M-et hazaküldte. A Flórián Kvintett és a London Kids sorsát pedig mentortársaira bízta, ők pedig hatalmas viták árán a London Kidset választották.Gigi nem volt hajlandó vállani ezt a döntés Laci előtt, így nem tartott mentortársaival az eredményhirdetésre. Végül a Catchy Workshop, az M&M és Flórián Kvintett számára véget ért az X-Faktor.Radics Gigi mentoráltjai: Gulyás Roland, Mézes Norbert, Nagy Krisztián.Puskás Pesti mentoráltjai: Abaházi Nagy Lívia, Berta Dániel, Hegedűs PéterByeAlex mentoráltjai: Erdős Viola, Nagy Bettina, Serena Rigacci.Gáspár Laci mentoráltjai: London Kids, Radio Mobster, Ricco és Claudia.Az X-Faktor 2017 első élő showját október 14-én szombaton 20:00 órától láthatják a nézők az RTL Klub műsorán.