Kiderült az óvó néni 18+-os hobbija, kirúgták

Kirúgtak egy 21 esztendős lányt egy brit katolikus óvodából, mert lebukott, hogy kiegészítő keresetként pornófilmekben szerepel -Nina Skye egy-egy filmmel 2500 fontot, azaz 800 ezer forintot is megkeresett, így felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán miért volt szüksége az ennél jóval kevesebb óvodai fizetésre is.- Szeretek tanítani és szeretem a szexet is. Jó tanár vagyok, és nem hiszem, hogy a hobbim bármit is befolyásolna az osztályteremben – adott magyarázatot a fiatal lány, akit nagyon felháborított, hogy elbocsátották az állásából.