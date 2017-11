Kiderült, átlag napi hány órát youtube-oznak a 30 év alattiak

A 10 és 29 év közötti fiatalok 96 százaléka rendszeresen néz YouTube-videókat, saját bevallásuk szerint átlag napi 2 órát töltenek a videómegosztón. A legtöbb időt a 10-15 évesek fordítják YouTube-csatornák követésére, 22 százalékuk napi 4 óránál többet szán videónézésre – derült ki a SAKKOM Interaktív reprezentatív influencer kutatásából, melyet a Gemiusszal közösen végeztek. Az influencereket nemcsak nézik, de hatásukra vásárolnak is: minden harmadik fiatal vett már meg vagy próbált ki valamit miattuk.



Lakóhelytől, családi háttértől függetlenül szinte minden magyar fiatal rendszeresen néz YouTube-videókat, átlagosan napi 118 percük jut rá. A legnagyobb részben a 10-15 évesek életét tölti ki a videónézés, köztük minden ötödik napi 4 óránál többet böngészik a videómegosztón. A 10-29 évesek körében sorrendben a vicces tartalmak, a gamer videók, illetve a személyes videós tartalmak – vlogok – a legnépszerűbbek. Ezenkívül még a hogyan csináld típusú, életmód, szépség, divat témájú és lakberendezős, DIY tartalmakat fogyasztják. Visszahúzódók, online tévénézők, vlogger követők és alkalmi látogatók Nemek tekintetében persze nagy eltérések mutatkoznak. A fiúk, illetve férfiak szűkebb palettáról válogatnak, a tudományos témájú és gamer videók érdeklik őket elsősorban, míg a lányok/nők leginkább életmód, szépség, lakberendezés témában készült tartalmakra kattannak rá, s ők a vlogok rendszeres követői is.



– A kor előrehaladtával a változó élethelyzetek is jelentősen befolyásolják a tartalomfogyasztási szokásokat. A 19-23 évesek például a főzéssel kapcsolatos videókra és a márkák csatornáin elérhető tartalmakra nyitottabbak – mondta Kozarek Andrea, a SAKKOM Interaktív szakmai igazgatója. A használati szokások alapján 4 markáns nézői csoport rajzolódott ki: a videózók több mint harmadát adó visszahúzódó karakterek, az online tévézők, illetve a vloggerekhez magukat legközelebb érző aktív rajongók és az alkalmi látogatók. A kutatásból kiderült az is, hogy TheVR, Szirmai Gergely és Dancsó Péter YouTube-csatornája a legkedveltebb a magyar 10-29 évesek véleménye alapján, de a top 10-es listán helyet kapott PamKutya, Viszkok Fruzsi, BENIIPOWA és Zsozeatya is. Elég egy kép, és irány a bolt A 10-29 évesek 83 százaléka követ influencereket valamilyen csatornán, de nem csak a YouTube-on nézik kedvenceiket: a fiatalok közel fele Facebookon és Instagramon is figyelemmel kíséri őket. Négyből hárman úgy gondolják, hogy hatással vannak rájuk az influencerek, a 10-15 évesek fele kifejezetten nagyra tartja őket.



– A fiatalok harmada például konkrétan emlékezett olyan esetre, hogy csak azért vásárolt meg vagy próbált ki egy adott terméket, mert a számára véleményformálónak számító személy Facebook vagy Instagram posztjában látta, hogy ő is azt viseli, használja vagy éppen fogyasztja" – tette hozzá Kozarek Andrea.



A spontán kérdésre adott válaszok alapján az influencerek népszerűségi listáját Dancsó Péter vezeti a 10-29 évesek körében, őt követi TheVR csapata, majd a listán egyedüli nőként szereplő Viszkok Fruzsi, de helyet kapott a rangsorban Magyarósi Csaba, Dezső Bence és Nessaj is.



A kutatás adatai és további toplisták a Special Effects Media szakmai partner bevonásával a SAKKOM Interaktív által összeállított Influencer Magazinban érhetők el.



Toplisták:



Top10 hazai YouTube-csatorna a 10-29 évesek körében (kedveltségi toplista spontán kérdés alapján):



1. TheVR

2. Szirmai Gergely

3. Dancsó Péter

4. Nessaj

5. PamKutya

6. Magyarósi Csaba

7. Viszkok Fruzsi

8. BENIIPOWA

9. Zsozeatya

10. Barni



Legnépszerűbb influencerek a 10-29 évesek körében (spontán kérdés alapján):



1. Dancsó Péter

2. TheVR

3. Viszkok Fruzsi

4. Szirmai Gergely

5. PamKutya

6. Magyarósi Csaba

7. Dezső Bence

8. PewDiePie

9. UNFIELD

10. Nessaj