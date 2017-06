Kiderülhet, hogy hány gyereknek az apja a holland donorklinika igazgatója

DNS-vizsgálatot rendelt el pénteken egy holland bíróság 22 holland állampolgár és egy mesterséges megtermékenyítést folytató magánklinika volt igazgatója esetében, hogy kiderítsék, lehet-e biológiai apjuk az elhunyt orvos.Az áprilisban elhunyt Jan Karbaat 1980 és 2009 között működtette klinikáját. korábban mi is beszámoltunk róla, hogy, sőt ő maga is elmondta interjúkban, hogy legalább 60 mesterséges megtermékenyítés révén fogant gyermek apja. Azt is elismerte, hogy számos donor spermáját vegyítette.A rotterdami bíróság döntését a felperesek ünnepelve fogadták. Huszonketten már felkértek egy egészségügyi intézményt, hogy végezze el az apasági tesztet Karbaat egyik általa hivatalosan elismert gyermeke DNS-ének összehasonlításával. 19 esetben találtak egyezést.A mesterséges megtermékenyítés úttörőjének számítóA bíróság döntése értelmében az özvegynek át kell adnia az orvos személyes tárgyait a DNS-vizsgálathoz.Nem tudni, hogy a bírói döntés nyomán hány további személy fogja kérni a DNS-teszt elvégzését.Az elhunyt orvos feleségének ügyvédje, Lisette de Haan azt hangoztatta, egyáltalán nincs bizonyíték arra, hogy Jan Karbaat maga lett volna a donor, és magánélet tiszteletben tartásához való jogra hivatkozott., ügyében két közegészségügyi vizsgálat is folyik.Karbaat meghamisította a spermadonorok adatait, szűrővizsgálatait és leírását, és a donoroknak az általánosan elfogadott hatnál jóval több gyermekük volt.