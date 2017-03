Kicsit sem átlagos a Mindenki két főszereplő tinije

Nem mondható átlagosnak a Mindenki című rövidfilm két főszereplője, Gáspárfalvi Dorka és Hais Dorottya .A Zsófit alakító Gáspárfalvi, és a Lizát játszó Hais is rendszeresen, kitűnő eredménnyel sportol, mindketten elvégezték a kaszkadőr iskolát és reklámoztak már kekszet Antonio Banderasszal. Emellett szinkronizálnak, hajnali ötkor kelnek minden nap - írja a Bors Nem csak a filmben, a való életben is nagyon jó barátnők, és eredetileg fordítva játszották volna szerepeiket az Oscar-díjas alkotásban. Még a forgatás elején azonban maguk javasolták Deák Kristóf rendezőnek, hogy cserélhessenek, úgy érezték ugyanis, jobban passzol a személyiségükhöz az ellenkező szerep - tudta meg a lap.

A Dorottya egyébként remekül sportol, ezenkívül elvégzett egy kaszkadőr sulit, és többször is szerepelt már filmekben.A másik Dorkához hasonlóan ő is szerepelt Antonio Banderasszal egy kekszreklámban, Rowan Atkinson mellett pedig a Maigret felügyelő legújabb részének egy jelentős szerepét kapta meg.Dóri a HBO Társasjáték című sorozatában is kitűnőt alakított, és ő volt az RTL Klub A Konyhafőnök Junior című műsorának is a reklámarca. Már felsorolni is sok, de nyáron a vízicirkusz Atlantis gyermekei című előadásában volt főszereplő, szintén Gáspárfalvi Dorkával. Dóri volt az egyetlen szereplő, aki nem artista.Dóri tényleg kivételes tehetség, s annyi mindent csinált már most, 13 éves koráig is, amit mások egész életükben sem.