Kiakasztotta egy követője Tóth Andit: káromkodva válaszolt a durva támadásra

Alaposan kiakasztotta egy követője Tóth Andit -A fiatal énekesnő a múlt héten Barcelonában nyaralt kedvesével, Szabó Ádámmal, és mint mindenki más, a vakációról fotókat töltött fel a közösségi oldalaira. Mivel Spanyolországban kánikula volt, és egyébként is az idejük nagy részét a tengerparton töltötték, több fénykép akadt, amelyen Andi fürdőruhában vagy lenge nyári viseletben pózol. A csinos énekesnő egyik követője ezektől akadt ki, úgy érezte, nem hagyhatja tovább szó nélkül a mélyen dekoltált ruhákban készült képeket. Andit más, sértőbb szavakkal ugyan, de örömlánynak nevezte, akit szerinte csak a "csöcsös" fotóiért szeretnek a férfiak. A hölgy szerint Andiból akkor sem lesz Amerikában színésznő, ha mindenét kipakolja a közösségi oldalain.A vagány rockerlánynak sem kellett több, a durva stílusú be­szólásra hasonló hangnemben reagált: "énekesnő vagyok, te fa****ó!". Alighanem Andi is érezte, hogy a trágár replika nem válik dicsőségére, azóta már törölte is, az eredeti hozzászólással együtt.– Nem csináltam semmi rosszat, csak megvédtem a becsületemet, és ráadásul igazat is mondtam. Ugyan játszottam már több sorozatban, de énekesnő vagyok és nem színésznő. Ez az én véleményem, ha ő engem besároz, jogom van magam megvédeni. Szerintem a képeim egyébként sem olyan zavaróak, hogy ezt kelljen kapnom értük – magyarázta anak Andi.Az énekesnő elárulta, ilyesfajta, kritikus hozzászólásokat általában nőktől kap.