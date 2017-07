Kiakadtak a Despacito előadói, a Facebookon adtak hangot nemtetszésüknek

Nicolas Maduro venezuelai elnök politikai célokra használta fel a nyár legnagyobb slágerének számító Despacito című dalt, amelynek eredeti előadói, Luis Fonsi és Daddy Yankee emiatt a közösségi médiában adtak hangot felháborodásuknak.- írta Fonsi hétfőn a Facebookon, egy nappal azután, hogy Maduro előrukkolt saját verziójával.A 39 éves Puerto Ricó-i zenész azt is hangsúlyozta, hogy a venezuelai elnök nem kért tőle engedélyt a dal feldolgozására.Tiltakozott a nyár slágerének politikai célú felhasználása ellen Erika Ender panamai énekesnő is, aki Luis Fonsival közösen szerezte a dal zenéjét."Országunk egységéért és békéjéért. Az alkotmányozó nemzetgyűlés ügye tovább halad előre" - hangzik el a remixben, amelyben Maduro arra buzdítja a venezuelaiakat, hogy szavazzák meg az ország alkotmányát érintő reformokat.A dél-amerikai ország lakosai vasárnap szavazhatnak arról, hogy kik alkossák azt a speciális testületet, amelynek az lesz a feladata, hogy felvázolja az ország új alkotmányát.A világ legnagyobb olajtartalékaival rendelkező Venezuelát súlyos gazdasági válság és példátlan infláció sújtja az olajárak zuhanása és a rossz gazdálkodás miatt. Április eleje óta országszerte folyamatosak az új választásokat követelő tüntetések. Az összetűzéseknek eddig legkevesebb 97 halálos áldozata van.Az ellenzéki vezetők attól félnek, hogy Maduro a hatalmának megszilárdítására és a kritikusok elhallgattatására fogja felhasználni az alkotmány módosítását.Fonsiék szerzeménye a múlt héten szerezte meg a minden idők legtöbbet streamelt számának címét. A Universal Music Latin Entertainment szerint a Puerto Ricó-i páros által előadott dalt eddig több mint 4,6 milliárdszor játszották le különböző streamingplatformokon.Ez azt jelenti, hogy Fonsi szerzeménye megdöntötte a kanadai Justin Bieber 2015-ben megjelent, Sorry című számának rekordját, amelyet 4,38 milliárd alkalommal játszottak le online zenei megosztókon.