Kiadják Prince apjának dalát 101. születésnapja alkalmából

Prince 2001-ben elhunyt édesapjának, John L. Nelsonnak egy új dala jelenik meg csütörtökön az Egyesült Államokban, a dzsezz-zongorista 101. születésnapja alkalmából.



Sharon Nelson, Prince féltestvére elmondta, hogy a Heart of Mine című dal szerepelni fog a Don't Play With Love, The John L. Nelson Project albumon, amely október 27-én fog megjelenni.



"Elérhetővé tesszük zenéjét a világ számára, hogy mindenki hallhassa. Bármit írtak is édesapánkról, ő egy szerető, gondoskodó, keményen dolgozó apa volt, egy termékeny dzsesszzenész, akit inkább úgy ismertek, mint a zenészgéniusz testvérem, Prince édesapját" - írta közleményében Sharon Nelson.



John Nelson, aki Prince Rogers művésznéven lépett fel, majd megalakította a Prince Rogers Triót, 85 évesen 2001-ben halt meg. Közösen szerezte fiával a Purple Rain albumon lévő Computer Blue című számot.



Az új albumot Sharon Nelson állította össze januárban a Paisley Park-i stúdióban apja zenei hagyatékából. "Édesapánk számos dalt írt és szerzett, amelyekről egészen eddig nem készült felvétel. Ő volt Prince zenei ihletője, és ez a projekt nagyon különleges, mivel a Paisley Parkban vettük fel" - írta.



Az albumot Sharon Nelson cége, a Maken It Music adja ki. Egy amerikai bíró a közelmúltban úgy döntött, hogy Prince hat testvére, féltestvére a jogos örököse a múlt év áprilisában fájdalomcsillapító-túladagolásban elhunyt világhírű zenésznek.