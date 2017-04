Kevin Spacey lesz az idei Tony-gála házigazdája

Az Oscar-díjas Kevin Spacey lesz idén a házigazdája a Broadway júniusi színházi díjátadó ceremóniájának.



A szervezők közlése szerint az amerikai színész, rendező, producer és forgatókönyvíró első ízben fogja vezetni a Tony-gálát.



Elődjei, Neil Patrick Harris, Hugh Jackman és James Corden mindannyian lenyűgözték a kritikusokat, ám úgy tűnik, hogy idén egyikük sem tudta vállalni a megtisztelő feladatot.



Az 57 éves Spacey, aki maga is nyert már Tony-díjat a Lost in Yonkers (A nagymama soha) című darabban nyújtott alakításáért, valamint kétszer kapott már Oscar-díjat is, jelenleg a Netflix Kártyavár című politikai drámasorozatában játszik. A színész továbbá tíz évig volt a londoni Old Vic színházi társulat művészeti igazgatója.



Az idei Tony-jelöléseket május 2-án hozzák nyilvánosságra New Yorkban. A 71. Tony-díjátadót június 11-én tartják a metropolisz Radio City Music Halljában.



A legkiemelkedőbb Broadway-produkciókat, alkotókat és színészeket jutalmazó díj átadását Észak-Amerikában élőben közvetíti a CBS televízió.