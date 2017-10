Kevin Spacey ezentúl meleg férfiként éli az életét

Először beszélt homoszexualitásáról Kevin Spacey Oscar-díjas amerikai színész, egyszersmind bocsánatot kért egy kollégájától, aki azt állítja, hogy még gyermekkorában Spacey szexuálisan zaklatta őt egy házibulin.



"Ahogy azt a hozzám legközelebb állóbbak tudják, eddigi életem során férfiakkal és nőkkel is volt már kapcsolatom" - írta az 58 éves színész vasárnap a Twitteren, hozzátéve, hogy úgy döntött, ezentúl meleg férfiként éli az életét.



Spacey azután szólalt meg, hogy egy színésztársa, Anthony Rapp egy interjúban azt állította, hogy Spacey szexuálisan zaklatta őt 1986-ban. A BuzzFeed amerikai hírportálnak Rapp felidézte, hogy 14 éves volt, amikor együtt játszott a Broadway-n Spaceyvel, akinek az otthonába is ellátogatott egy házibulira. Miután a parti véget ért és a vendégek elmentek, az akkor 26 éves és szemlátomást ittas Spacey lefektette a fiút egy ágyra és ráfeküdt a testével. Rappnek sikerült kiszabadulnia a színész szorításából, és elhagynia a lakást.



A most 46 éves Rappet, aki jelenleg a Star Trek: Discovery című televíziós sorozatban játszik, a szexuális zaklatással és erőszakkal vádolt Harvey Weinstein ügye vitte rá, hogy a nyilvánosság elé tárja az évtizedekkel ezelőtti incidenst.



A kétszeres Oscar-díjas Kevin Spacey a Twitteren azt írta, nem emlékszik a Rapp által elmondottakra, de mint fogalmazott: "ha valóban úgy viselkedtem, ahogy leírta, akkor őszinte bocsánatkéréssel tartozom neki az elfogadhatatlan ittas viselkedésemért, és bocsánatot kérek tőle azokért az érzésekért, amelyekkel meg kellett küzdenie az elmúlt években".