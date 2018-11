Kevesebb mint két hét múlva, ingyenes koncertet ad Sting és Shaggy Budapesten

A világsztárok vendégzenekaraként a népszerű Punnany Massif lép fel november 24-én a Hősök terén.A magyar zenekar 18 órakor, Sting & Shaggy pedig 19:45-kor lép színpadra.A szuperkoncerttel kapcsolatban további információkat a Szerencsejáték Zrt. oldalán lehet megtudni.1988. október végén tartották az első Hatoslottó sorsolást. Kezdetben havonta, majd kéthetente, később pedig már hetente volt sorsolás. Akkoriban egy szelvény ára 10 forint volt. A Hatoslottó történetének eddigi legnagyobb főnyereményét 2008-ban vihette haza egy szerencsés játékos, aki csaknem 3 milliárd forinttal gazdagodott - áll a közleményben, amit Szerencsejáték Zrt. sajtóirodája kedden juttatott el az MTI-hez.A közlemény felidézi, hogy a Szerencsejáték Zrt. hosszú ideje elkötelezett a hazai kulturális élet támogatása mellett. A 2017-es évben a Hatoslottó játékadójának 80 százaléka, azaz 4,4 milliárd forint a Magyar Nemzeti Filmalap forrásait, az Ötöslottó játékadójának 90 százaléka, azaz 10,5 milliárd forint a Nemzeti Kulturális Alapot támogatta - írták a közleményben.A többszörös Grammy-díjas Sting (eredeti nevén Gordon Sumner) változatos és rendkívül sikeres karrierje során elképesztő mennyiségű slágerlistás dalt, számtalan elismerést és mintegy 100 millió eladott lemezt produkált. Az újhullám egyik meghatározó zenekarának, a Police-nak 1977 és 1983 között volt énekese és basszusgitárosa. Sting és a Police nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint az All This Time, az Every Little Thing She Does Is Magic, a Demolition Man, a Driven to Tears, a Message in a Bottle, a Shape of My Heart, a King of Pain, az Every Breath You Take vagy a Next to You is.1984-től dolgozik szólóban, 1985 óta tizenkét albumot adott ki. Tíz Grammy-díjat nyert, valamint egy Golden Globe-, egy Emmy- és három Oscar-díjjelölést tudhat magáénak. Nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint az Englishman in New York, a Fields of Gold vagy a Desert Rose.Az énekes 10. alkalommal játszik Budapesten: első magyarországi koncertje 1988-ban az Amnesty International turnéja során volt, amikor Peter Gabriellel, Bruce Springsteennel és Tracy Chapmannel a Népstadionban játszott., majd 2012-ben a Sportarénában koncertezett.Shaggy, azaz Orville Richard Burrell jamaicai énekes - akinek a nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint az Oh Carolina, a Boombastic, az It Wasn't Me" vagy az Angel.Shaggy és Sting 2018 áprilisában jelentette meg közös lemezét, a 44/876-ot, amelyet az Egyesült Királyság és Jamaika szigete inspirált: az album címe is a két ország körzetszámából áll össze.