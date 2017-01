Kevés internetező használ biztonságos jelszót

Még mindig csak kevés internetező alkot hatékony jelszót és használja azt biztonságosan, annak ellenére, hogy majdnem minden ötödik internetező fiókját megpróbálták már feltörni a Kaspersky Lab orosz kiberbiztonsági vállalat kutatása szerint.



Az MTI-hez elküldött összegzésből kiderült, hogy a felhasználók mindössze harmada alkalmaz új jelszavakat különböző online fiókokhoz vagy számlákhoz, sokan ugyanazt a jelszót használják minden fiókhoz, így az egyik jelszó kiszivárgása után a többi fiók is védtelenné válik.



Másik probléma, hogy az internetezők gyakran könnyen feltörhető, gyenge jelszavakat hoznak létre. A felmérésben résztvevők csupán 47 százaléka használja a kis- és nagybetűk kombinációját, 64 százalékuk alkot betűk és számok keverékéből jelszót.



A tanulmány rámutatott arra is, hogy az emberek rosszul bánnak jelszavaikkal, megosztják azt másokkal és nem biztonságos módszerekkel - például nem megfelelő biztonsági kérdésekkel - emlékeztetik magukat az elfelejtett jelszavakra. Majdnem minden harmadik ember megosztotta már jelszavát egy közeli családtaggal, és minden tizedik a barátokkal, mintegy ötödük pedig jegyzettömbre írta le a jelszavakat - derül ki a felmérésből.



A Kaspersky Lab szakértői szerint a legjobb jelszavak nem szerepelnek a szótárakban, hosszúak, kis- és nagybetűk, valamint számok és írásjelek kombinációjából állnak. Arra is felhívták a figyelmet, hogy jelszókezelő alkalmazás segítségével létre lehet hozni nagyon erős jelszavakat, amelyeket tárol az alkalmazás, így elegendő egy "mester" jelszót megjegyezni.



A reprezentatív felmérés tavaly augusztusban 21 országból, több mint 12 ezer ember megkérdezésével készült.