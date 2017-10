Keverjen zenét a YouTube-ról egyszerűen

Talán nincs is annál szomorúbb egy házibulin, amikor YouTube-buliba csap át, de ha már így áll helyzet, akkor azzal kell kezdeni valamit. Viszont mivel mindenki érvényre akarja juttatni saját kifogástalan zenei ízlését, meg akarja mutatni DJ-képességeit a számok le- és felhangosításával, rövid időn belül káosz alakul ki a YouTube uralma körül: a többezer megnyitott lapfül között az általunk bekeresett dal elkallódik vagy ha sorra is kerül, akkor a felénél lekeveri az éppen rezidens YouTube-lovas.A rémálomnak most vége, megérkezett a BaszaTáska , ami mindent megcsinál helyettünk: automatikusan átkeveri a számokat, kiküszöbölhetjük a megnyitott lapfülek armadáját, és az általunk választott szám sem keveredik el.Nincs más teendő, mint megnyitni a honlapot, a "YouTube videó címe" mezőbe bemásolni a videó linkjét, majd a "Hozzáadás" gombra kattintani, és indul is a BaszaTáska.A böngészőbe írt applikáció egyelőre Béta verzió, a készítő elmondása szerint, ha nagy az érdeklődés a BaszaTáska iránt, akkor olyan fejlesztésekkel turbózza még fel az alkalmazást, hogy lehessen menteni a lejátszási listákat, vagy mobilról lehessen a PC-s böngészőn futó lejátszóba számokat küldeni.