Kétmillió dollárt tapsol el havonta Johnny Depp

Két héttel az után, hogy Johnny Depp amerikai filmszínész beperelte a pénzügyeit intéző céget, mert szerinte rosszul kezelte a pénzét, a szakértői csoport ellenkeresetet nyújtott be egy Los Angeles-i bíróságra, amelyben leszögezték, hogy egyedül a túl nagylábon élő sztár felelős pénzügyi problémáiért: havi több mint kétmillió dollárt (575 millió forintot) költ.



A Depp pénzügyeit 1999 és 2016 eleje között kezelő Management Group a bírósági dokumentumban azt állította, hogy a sztár ennyit nem engedhetne meg magának. A színész 75 millió dollárt (21,5 milliárd forintot) fordított 14 ingatlan megvásárlására és fenntartására, egyebek mellett egy francia kastélyra és a Bahamákon egy kis szigetcsoportra.



Sokat fizetett egy 50 méteres jachtért, magánrepülők használatáért, továbbá művészeti alkotásokból, valamint hollywoodi relikviákból álló gyűjteményéért, amelynek 12 raktárt kell fenntartania.



A menedzsercsoport közölte, rendszeresen figyelmezették Deppet arra, hogy elszálltak a kiadásai, de a színész ezt figyelmen kívül hagyta.



"Egyedül Deppet terheli a teljes felelősség azért a pénzügyi zavarért, amibe került" - jelentette ki a cég.



Depp január 13-án nyújtott be keresetet a cég ellen, amely szerinte rosszul kezelte pénzügyeit. A színész ezért 25 millió dollárt követelt korábbi üzleti menedzsereitől.



Nem az első eset, hogy egy sztár menedzsmentjét vádolja pénzügyi problémáiért. Nicolas Cage 2009-ben 20 millió dollárra perelte be üzleti menedzserét, aki viszontperelte a sztárt és szintén annak felelőtlen költekezését okolta a pénzügyi problémáiért. Az ügyet még a tárgyalás előtt rendezték.