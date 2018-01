Két számmal jelentette be új albumát Jack White

Szerdán két számot is kidobott Jack White: a Connected By Love-ot és a Respect Commandert. Valamivel később egy Rolling Stone-nak adott interjúban a zenész szivárogtatott még néhány információt az új nagylemezről, amely a Boarding House Reach címet viseli.A lemezt három amerikai helyszínen, New Yorkban, Los Angelesben és Nashville-ben rögzítették. Az első szám, amelyen dolgozni kezdett a mai napon kiadott Connected By Love volt. A felvételekhez egy teljesen új bandát szedett össze: a dobokon Louis Cato (Beyoncé/Q-Tip/John Legend), a basszusgitáron Charlotte Kemp Muhl (The Ghost Of a Saber Tooth Tiger), a billentyűkön Neal Evans (Soulive/Talib Kweli/John Scofield), az egyéb ütőhangszereken Bobby Allende (David Byrne) játszik. A háttérvokálokhoz Ann és Regina McCrary-t invitálta a The McCrary Sisters gospel trióból.White korábban bizarr egy lemeznek titulálta a Boarding House Reach-et, viccesen többek közt kertészkedős zeneként is körülírta. A szintialapú Connected By Love White tipikus bluesrock stílusából merít, míg a Respect Commander detroiti techno alapokkal kombinál.Szombaton egyetlen napig limitált példányszámban megvásárolható a két szám a Third Man Records Nashville-i és detroiti boltjaiban 7 inch-es hanglemezen. A nagylemez megjelenése dátuma egyelőre még nem ismert.