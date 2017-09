Két stand-upos is Emmy-díjat kapott

Az Emmy-díjak átadásának első részét a hétvégén rendezték meg, a további díjak kiosztásának ceremóniáját szeptember 17-én, vasárnap Stephen Colbert házigazda műsorvezetésével a CBS televízió közvetíti.



Chapelle és McCarthy a legjobb vendégszínész és vendégszínésznő kategóriában nyerte el az Emmy-díjat, amelyet vasárnap osztottak ki egyéb televíziós alkotói díjakkal együtt. A Saturday Night Live szórakoztató műsor két díjazottja azonban nem volt jelen a ceremónián.



Chapelle vezette a novemberi elnökválasztást követő első műsort, McCarthy pedig egy másik epizód házigazdája volt, amelyben az akkori fehér házi szóvivőt, Sean Spicert parodizálta.



A televíziós drámák legjobb vendégszínésze Gerald McRaney lett a This Is Us című műsorban nyújtott alakításáért, A szolgálólány meséje című sorozatban nyújtott játékáért pedig Alexis Bledelt díjazták.



A hétvégén az HBO 19 Emmy-díjat nyert alkotói és technikai kategóriákban, a Netflix 16 trófeát, az NBC 9, az ABC 7, a Fox és a Hulu pedig 5-5 díjat gyűjtött össze.