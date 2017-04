Két magyar film is versenyez a brüsszeli fesztiválon

A Martfűi rém és a Hurok is versenyez Európa nagyszabású zsánerfilm seregszemléjén, a Brüsszeli Fantasztikus Filmek Fesztiválján (BIFFF).



A kedden kezdődő, mintegy 100 új krimit, thrillert, sci-fit és fantasztikus filmet felvonultató rendezvényt 35. alkalommal rendezik meg a nagy presztízsű Bozar kulturális központban - olvasható a Magyar Nemzeti Filmalap MTI-hez eljuttatott közleményében.



Sopsits Árpád A martfűi rém című alkotása a thrillerek nemzetközi versenyében szerepel, Madarász Isti Hurok című első mozifilmje pedig a Meliés-díjért száll ringbe.



Mindkét rendező személyesen is részt vesz a brüsszeli premiereken.



A BIFFF műsorán szerepel Dragomán György több mint 30 nyelven megjelent regényének adaptációja, a magyarországi helyszíneken forgatott A fehér király című angol film is.



A szemle díszvendége idén Park Chan-wook (Oldboy, Szomjúság) világhírű dél-koreai rendező és A belső tengert is jegyző, Oscar-díjas Alejandro Amenabar lesz.