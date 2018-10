Két magyar alkotás is szerepel a chicagói filmfesztiválon

Két magyar alkotás, a Ruben Brandt, a gyűjtő című animációs film és az X - A rendszerből törölve című játékfilm is szerepel az 54. Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon (CIFF).



A szerda este megnyílt chicagói filmmustrán rendszeresen mutatkoznak be magyar produkciók. Tavaly a Gárdos Éva rendezésében, Kondor Vilmos regénye nyomán forgatott Budapest Noir című krimit vetítették a fesztivál programjában.



Az október 21-ig tartó fesztivál honlapja szerint jövő hét végén tűzik műsorra a Ruben Brandt, a gyűjtő című egészestés animációs filmet és az X - A rendszerből törölve című játékfilmet. A chicagói mustra World Cinema programjában látható két magyar alkotás a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával készült.



A Ruben Bandt, a gyűjtő a napokban nyerte el a legjobb egészestés alkotás díját a bukaresti Anim'est nemzetközi filmfesztiválon. Az egyedi látványvilágú akcióthrillert Milorad Krstic szerb származású, Magyarországon élő festő, látványtervező, animációs művész rendezte. Ujj Mészáros Károly X - A rendszerből törölve című alkotása a párhuzamosan zajló Varsói Nemzetközi Filmfesztiválon és Chicagóban is bemutatkozik októberben.



A CIFF szerdán a Beautiful Boy című családi drámával nyílt meg. Felix Van Groeningen alkotása egy drogos fiú és apja küzdelmét mutatja be. A rendező a fesztivál vörös szőnyegén elmondta: filmje végső soron a feltétlen szeretetről szól.



Mimi Plauche, a fesztivál művészeti igazgatója szerint idei merítésükbe számos felkavaró, elgondolkodtató film került. A programban emellett olyan filmesek előtt tisztelegnek, mint az illusztrátor Art Paul, akit posztumusz díjával is elismer a fesztivál, William Friedkin rendező, a színésznő Carey Mulligan, a jelmeztervező Ruth Carter és a CIFF társalapítója, Colleen Moore.