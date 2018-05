Két hónapos ostrom után nyerte el Szabó Ádám Tóth Andi szívét

Most már bátran teszik közzé szerelmes fotóikat

Fotó: Instagram

Tóth Andi neve az elmúlt időszakban leginkább szerelmi ajánlatokkal kapcsolatban szerepelt az újságokban, hiszen ország-világ előtt próbálta becserkészni őt (többek kö­zött) Pintér Tibor színész – idézte fel a Bors.Szabó Ádám, a romantikus tekintetű harmonikás srác, aki a Bors Backstage című műsorában be­szélt először nyilvánosan az érzéseiről:– Hónapokon át ostromoltam Andit, nagyon szerettem volna, hogy az enyém legyen – mondja Szabó Ádám.– Nem érdekelt, hogy ő most a legkapósabb lány az országban, az sem érdekelt, ki udvarol neki, én csak kettőnk­re koncentráltam. És sikerült! Nagyon boldog vagyok, hogy en­gem választott. Néhány hete alkotunk egy párt, tehát már A Nagy Duett adásai alatt is együtt voltunk. De megbeszéltük, hogy erről akkor még nem nyilatkozunk, igyekeztünk a műsorra koncentrálni, nem szerettük volna azt sem, ha a nézők ezzel foglalkoznak, és nem a produkcióinkkal.– Amikor decemberben hazajöttem a Celeb vagyok, ments ki innen! műsorból, akkor kezdődött minden. Másnap már írt is nekem ez a fiatalember. Vicces, mert tényleg szöges ellentéte az ideálomnak, melyekről korábban meséltem az interjúimban. Azt mondtam például: ha lesz pá­rom, jóval idősebb lesz, és biztos nem zenész – meséli az énekesnő.Az élet azonban átírta Andi forgatókönyvét, egy régi barátságból alakult a kapcsolatuk szerelemmé.– Négy éve ismerem Ádámot, nagyon rendes ember, csupaszív, és egyáltalán nem hasonlítható azokhoz a zenészekhez, akik teljesen el vannak telve maguktól. Ezt jól tudtam, és igazából ezért is adtam esélyt neki.Nem ismerek nála szerényebb srácot, pedig sok mindent elért, és végtelenül tehetséges. Roppant romantikus lélek, két hónapig ostromolt – áradozik tovább Andi.