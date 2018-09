Két év után visszatér Budapestre a finn hard rock szörnyzenekar, a Lordi. Ezúttal kilencedik, Sexorcism című lemezét mutatja be november 14-én a Barba Negra Music Clubban. Az inkább vicces, mint ijesztő csapat idén megjelent lemezéhez kapcsolódó turnéja keretében lép fel a magyar fővárosban.



Az album zabolátlan, cenzúrázatlan anyag lett, ezt az olyan dalcímek is mutatják, amilyen a Romeo Ate Juliet (Rómeó megette Júliát) és a Sodomesticated Animal (Szodomesztikált állat) - közölte a szervező Live Sound az MTI-vel.



Mint írták, zeneileg a lemez visszatérés a Lordi legjobb korszakához, a 2000-es évek elejéhez, és az akkor született hard rock és glam metál slágerekhez. A csapat 1996-ban alakult Tomi Putaansuu, azaz Mr. Lordi, a frontember vezetésével. A bemutatkozó, 2002-es Get Heavy című album rögtön 66 ezer példányban kelt el csak Finnországban. A zenekar négy évvel később, az athéni Eurovíziós Dalfesztiválon vált nemzetközileg ismertté, miután a verseny történetében példa nélküli horrorisztikus színpadi show-jával keltett döbbenet egészen a győzelemig sodorta őket. A 2006-os The Arockalypse az eurovíziós sikerre építve már 350 ezer példányban fogyott, Németországban is aranylemez lett, 2007-ben a zenekar eljutott Japánba és az Egyesült Államokba.



A maszkos csapat jelenlegi felállásában Mr. Lordi mellett Jussi Sydänmaa és Samer el Nahhal gitározik, mellettük két tavaly csatlakozott zenész, Hella (billentyűs hangszerek) és Mana (dob) egészíti ki a Lordit.



Mr. Lordi szülővárosában, a lappföldi Rovaniemiben teret neveztek el a Lordiról. 2008-ban Mr. Lordi egy másik régi álma is teljesült, amikor elkészült a banda saját horrorfilmje Dark Floors címmel. A 4,3 millió dolláros költségvetésű mozi Finnország egyik legnagyobb filmes produkcióinak egyike volt.



A Lordi már négyszer járt Budapesten: 2009-ben és egy évvel később a Petőfi Csarnokban, 2013-ban és 2016-ban a Barba Negrában volt a koncert. A finneket az őszi európai turnén két zenekar kíséri, az öttagú svéd metálcsapat, a Follow The Cipher, valamint a svájci Silver Dust.