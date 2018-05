Kész a Sziget zenei programja

Hét nevet hoztak nyilvánosságra a Sziget szervezői, ezzel teljes az idei év zenei programja. Az új nevek közt van az elektronikus zene egyik legnagyobb alakja, Bonobo, aki egy speciális live set-tel érkezik a Szigetre. Szintén jön az EDM producer, DJ, énekes dalszerző Flux Pavilion. Amszterdamból várjuk a Yellow Claw duót, zenéjükben elegyítve számos műfaj, mint például a hip-hop, a dubstep vagy a big room house elemeit. A mostani bejelentésben ott van a belga művész Max Colombie, aki Oscar and the Wolf néven vált ismertté, a kanadai énekes Mike Milosh R&B projektje, a Rhye, a francia DJ producer Michael Calfan valamint az ausztrál producer Emoh Instead elektronikus zenei projektje, a What So Not.



Ezzel tehát kikerekedett az idei Sziget programja, amiben idén olyan nevek is szerepelnek, mint Kendrick Lamar, az Arctic Monkeys, a Gorillaz, Lana Del Rey, a Mumford & Sons, Shawn Mendes vagy Dua Lipa. A részletes program a www.sziget.huoldalon elérhető.



A jegyvásárlással érdemes sietni, mert az 5 napos bérletek már elfogytak, vannak még 7 napos és 3 napos bérletek, utóbbiakat egymás után követő bármely három napra lehet váltani. Az idén bevezetett jegytípus sikerét mutatja, hogy már csak korlátozott számban lehet kapni, illetve a péntek-szombat-vasárnapra szóló 3napos jegy már szintén elfogyott. Mindemellett természetesen vannak napijegyek. Jó hír, hogy június 4-ig még kedvezményes áron szerezhetjük be a belépőnket.