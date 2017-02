Kerülte az iskolát az Oscar-jelölt színésznő

Annyira utálta a gimnáziumot Jessica Chastain, hogy alig járt be az órákra, inkább elbújt a kocsijában és Shakespeare-t olvasott.



- Végig úgy éreztem, hogy az iskolapadban nem tanulok semmit, miközben arra készültem, hogy majd az Oregoni Shakespeare Fesztiválon fogok valamit dolgozni - mondja legújabb interjújában a bevallottan Shalespeare-mániás színésznő.



Bár kevesen jósoltak szép jövőt Chastainnek, harmincas éveiben sikerült befutnia Hollywoodban, amit két Oscar-jelölése is bizonyít, valamint az is, hogy tele a naptára, mert a legkeresettebb sztárok közé tartozik.



Legközelebb a megtörtént eseményeken alapuló Menedék női főszerepében láthatjuk. A második világháború alatt a németek által megszállt Varsóban az állatkertet gondozó házaspár zsidók százait mentette meg a biztos pusztulástól. A Zabinski házaspárnak 1965-ben emlékfákat ültettek az izraeli Jad Vasem holokauszt emlékközpontban.