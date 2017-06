Mexikótól Thaiföldig csodás helyeket látott már Keresztes Ildikó, de az ezerarcú előadó utazásait fellépésekkel is szereti összekötni. Énekelt Amerikában magyar közösségeknek, Skandináviában turnézott egy luxushajón, de például Mongóliába is egy dalfesztivál kapcsán jutott el. A rockdíva azt is elárulta, akárhányszor hazalátogat Erdélybe, úgy érzi, mindig jobb emberként tér vissza.