Képtelen dönteni? Mostantól megszavaztathatja Instán, hogy mit válasszon

Az Instagramon a felhasználók mostantól olyan matricát is tehetnek majd a Történetekre, amiken keresztül a követőik szavazási lehetőséget kapnak - számolt be az újításról az iPon.hu Az átmenetileg megosztott képeken a szavazási funkció megjelenésével a követők dönthetik el, hogy például két ruha közül melyiket válassza a felhasználó az adott napra, megszavaztathatja az ember, hogy mit egyen ebédre, de akár azt is, hogy megy-e az új Rolex órája a régi öltönyéhez - írják.

A szavazás nem kapott külön menüpontot, ugyanis ez lényegében egy matrica, szóval egész egyszerűen a matricák között fedezhető fel. Mint mindent, ezt is magyarra fordította az Instagram, szóval az eredeti „Poll" helyett a „Szavazás" feliratú matricát kell keresni. És máris segítséget lehet kérni, hogy igen vagy nem (talán vagy más opció megadására nincs lehetőség, de a kérdés átszerkeszthető aszerint, mire kíváncsi a posztoló) .Az eredményt pedig úgy lehet kideríteni, hogy mikor az élő Történeteket visszanézi a felhasználó, akkor már nem a két opciót, hanem azt látja majd, hogy mi az állás. Százalékosan fogja mutatni az aktuális eredményt a rendszer. Egy felfelé húzással pedig részletesen is meg lehet nézni azt, hogy mennyi szavazat érkezett, és hogy ki mire tette a voksát, tehát nem anonim a szavazás – de ezt már csak a fiók gazdája láthatja.Az új funkció világszerte mindenkinél elérhető már, anélkül, hogy frissíteni kellene az alkalmazást. Ám ez csak addig igaz, amíg a felhasználó beéri a szavazási lehetőséggel, nem akar saját szavazást indítani, ehhez ugyanis már elengedhetetlen az applikáció legújabb kiadásának a telepítése.