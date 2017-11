Kenneth Branagh és Anna Friel nemzetközi Emmy-díjat kapott

Kenneth Branagh és Anna Friel kapta a színészi díjakat a New Yorkban megrendezett nemzetközi Emmy-díjak átadásán hétfőn este.



A televíziós szakma nemzetközi díjait nyolc ország - Belgium, Kanada, Franciaország, Németország, Norvégia, Törökország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok - színészei és programjai kapták.



A díjátadó gála házigazdája az iráni-amerikai színész, Maz Jobrani volt, akit a Superior Donuts című tévésorozatból ismernek a nézők. A díjátadók között szerepelt Kevin McKidd, Larry King, Freddy Rodriguez és Melissa Villasenor is.



Branagh egy népszerű BBC drámasorozat, a Wallander címszereplőjeként vehette át a legjobb színésznek járó elismerést, Frielt pedig a Netflixen futó brit széria, a Marcella főszerepéért ismerték el a díjjal.



A legjobb vígjáték díját a brit Alan Partridgeís Scissored Isle című rövid komédia kapta. A dokumentumfilmek közül a szintén brit gyártású Exodus: Our Jurney to Europe nyert.



A legjobb drámasorozat trófeája a norvég Mammon II című produkciónak jutott. A nem angol nyelvű amerikai főműsoridős program kategóriában a Sr. Avila győzött, az HBO latin-amerikai produkciója.



A nem forgatókönyvből készülő szórakoztató műsor mezőnyben a belga Sorry Voor Alles kapta a díjat. A német jelöltek közül a The Braun Family című széria lett díjazott. A törökök a legjobb teleregény díját vitték el a Kara Sevda című produkcióért, a franciák pedig a Ne míabandonne pas című tévéfilmmel nyertek díjat.



A nemzetközi televíziós akadémia a világ legnagyobb spanyol nyelvű tartalomszolgáltatója, a Grupo Televisa elnökét, Emilio Azcarraga Jeant is kitüntette díjával.



A díjátadón nem vett részt Kevin Spacey, akinek korábban a Nemzetközi Emmy Alapítók Díját szánták idén, ám az ellene felmerült szexuális zaklatási vádak miatt az akadémia visszavonta ezt a döntését.



A nemzetközi Emmy-díjakat a Nemzetközi Televízióművészeti és -tudományi Akadémia adja át évente. A szervezethez több mint 60 ország és ötszáz, a televíziózás minden szegmensével - ezen belül az internettel és mobiltechnológiával is - foglalkozó produkciós vállalat tartozik.