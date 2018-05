Kenderesi Tamás segít lefordítani a rendőrnyelvet - Videó

Azt már eddig is több alkalommal bizonyította a rendőrség, hogy nem áll messze tőle a humor. Ilyen ez a videó is, amelyben Gál Kristóf rendőrségi szóvivő mondatait állították szembe Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes úszó laza stílusával.Például így:Kenderesi Tamás: - Az a fontos - nyilván mindenkinek -, hogy ne csak bemenjen a vízbe, hanem ki is jöjjön, és ezért érdemes a "kijelölt fürdőhely" táblát keresni.Gál Kristóf alezredes: - Azonban megfelelő úszási képzettség hiányában nem javasoljuk az adott állampolgár vállmagasságával megegyező vagy annál mélyebb mederszakaszban való tartózkodást.Kenderesi Tamás: - Szóval, aki nem tud olyan jól úszni, az ne menjen inkább mély vízbe....A hivatalos figyelmeztetés pedig így szól:• Fürödni a kijelölt fürdőhelyen, illetőleg ott szabad, ahol a fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá!• A kijelölt fürdőhely határát a parton kihelyezett 60x30 cm méretű, fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete figurát ábrázoló tábla jelzi.• A kijelölt fürdőhely határát jelző táblán kék mezőben fehér nyíllal és a távolság (méter, kilométer) feltüntetésével van a fürdőhely hossza jelölve. A 120 cm-nél mélyebb víz határát a tavakon „120 cm" feliratú tábla jelöli.• A fürdőhely területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad!• A kijelölt fürdőhelyet igénybevevőket a fürdőhely területén jól látható helyen elhelyezett fürdőhelyi rendtartás tájékoztatja a víz minőségéről és annak megőrzésével kapcsolatos használati szabályokról, a levegő és a víz aktuális hőmérsékletéről, a víz mélységéről, a fürdő rendeltetésszerű használatával összefüggő kötelmekről, és az egyéb közérdekű információkról.• Az úszóeszközök (vízibicikli, gumimatrac ill. más felfújható eszköz) használata szintén fürdésnek minősül, így ezek használatára is a fürdés szabályai vonatkoznak. Fürdőzők közelében úszóeszközöket használni csak úgy szabad, hogy azok a fürdőzőket ne veszélyeztessék.• Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben. Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és mentő őrséget kell állítania.• Tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély víz határáig.• A Balatonon minden év április 1-jétől október 10-ig viharjelző szolgálat működik. A viharjelző állomások a Balaton partján 29 (több irányból jól látható) helyen vannak elhelyezve.• Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször felvillanó sárga színű fényjelzés – esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni.• A II. fokú viharjelzés – percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés – esetén fürödni tilos.HASZNOS TANÁCSOK• Gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek.• A szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható vízi játékeszközök után ne ússzanak, mert az életüket veszélyeztetik, ha ezt mégis megteszik és elsodródnak, maradjanak a felfújható eszközön, míg a segítség megérkezik, és ne hagyják el azt.• A fürdés vagy vízi jármű használata előtt alkoholt ne fogyasszanak.• Ne közvetlenül étkezés után menjenek a vízbe úszni, fürdeni.• Felhevült testtel ne ugorjanak hirtelen a vízbe.• Vízijárművön vagy felfújható fürdőeszközön, gumicsónakban, gumimatracon a vízterületen ne aludjanak el.• Ismeretlen vízterületen óvatosan mérjék fel a meder jellemzőit, a vízmélységet a fürdés előtt.Baj esetén kérjük, hívják a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság telefonszámát 06-84/310-712, vagy a balatoni vízi segélyhívó számát: 1817.