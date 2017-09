Kémfilm taszította le a trónjáról a Stephen King-horrort

A Fox Kingsmanje 39 millió dolláros (10,1 milliárd forint) jegyárbevétellel nyerte a hétvégét, 4003 moziban játszották. Az eredmény valamivel a várt 40 millió alatt van, de meghaladja az első Kingsman-film nyitó hétvégi bevételét, amely 36,2 millió dollár volt.



Észak-Amerikán kívül is sokan voltak kíváncsiak a kémfilmre, 61 millió dollárt keresett a produkció a külföldi mozikban, ezzel 100 millióra nőtt a debütáló hétvégi bevétele.



A képregényen alapuló akcióvígjáték főszerepeiben olyan sztárok láthatók a vásznon, mint Colin Firth és Julianna Moore, a mellékszerepekben feltűnik Halle Berry, Channing Tatum, Jeff Bridges, sőt Elton John is.



A második helyre szorult az Az, mely az eddigi 266,3 milliós jegyárbevételével minden idők legjobban teljesítő horrorja lett. Az Észak-Amerikán kívüli mozikkal együtt már 478 millió dollárt szedett össze.



Bukásnak számít szintén a debütáló A LEGO Ninjago: Film című meseanimáció, amely műfajában az egyik legalacsonyabb nyitó hétvégi bevételt hozta, 30 millió dollárra becsülik az eredményt.



Ez alacsonyabb, mint a szintén idei Lego Batman - A film, amelyik 53 millióval, vagy a 2014-egy A Lego-kaland, amelyik ennél is pazarabb, 69,1 milliós bevétellel nyitott.



A negyedik hely a CBS Films és a Lionsgate Amerikai bérgyilkosáé lett, ez 6,2 millió dollárt gyűjtött második hétvégéjén, így teljes jegyárbevétele 26,2 millióra rúg.



A becslések alapján a jegyárbevételi toplista ötödik helyén egyelőre két alkotás osztozik, az egyik Darren Aronofsky Anyám! című filmje Jennifer Lawrence főszereplésével, valamint a Reese Witherspoon fémjelezte Újra otthon, nagyjából mindkettő 3,3 millió dolláros hétvégi eredménnyel.