Kemény erőpróba vár a magyar celebekre: november 7-én indul az Ázsia Expressz!

November 7-én indul a TV2 nagyszabású utazós-realityje, az Ázsia Expressz. A műsorban szereplő hét sztárpár nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy teljesítse az Ázsia Expressz erőt próbáló küldetését. A kalandos, heteken át tartó utazás Vietnamból indul, majd Laoszon és Kambodzsán át ér el Thaiföldre több, mint 5000 kilométert megtéve, hogy kiderüljön, ki a legrátermettebb, ki viszi haza a műsor fődíját.Hét kalandvágyó páros, négy ismeretlen ország, 5000 km és napi egyetlen dollár. Ez nem nyaralás, ez egy izgalmakkal és nehézségekkel járó kaland, az Ázsia Expressz. Berki Krisztián, Ambrus Attila, Cseke Katinka, Pallavicini Zita, Fésűs Nelly, Muri Enikő, Gaál Noémi, Németh Lajos, R. Kárpáti Péter, Kárpáti Rebeka, Kulcsár Edina, Csuti, Megyeri Csilla és Molnár Zsolt ezt az utazást míg él, nem felejti el.A sokak számára sorsfordító Ázsia Expressz epizódjait, a hírességek küzdelmekkel teli kalandját november 7-től tűzi műsorára a TV2. A csatorna utazós-realityje keddtől szombatig 19:00-tól, a Tények után látható. A párosokat Vietnamon, Laoszon, Kambodzsán és Thaiföldön keresztül nagy létszámú nemzetközi stáb követte, hogy a nézők egyetlen fontos pillanatról se maradjanak le.– Az Ázsia Expressz egy fantasztikus műsor, amit a Ninja Warrior Hungary-hez hasonlóan egy több száz fős nemzetközi stábbal közösen valósítottunk meg. Sok egyeztetéssel telt az előkészítés és a forgatás is, és sokszor ott volt a kérdőjel, hogy vajon mindent ugyanúgy gondolunk-e. De végül mindig kiderült, hogy bár különböző országokból, eltérő kultúrákból jövünk, de valójában mégis egy nyelvet beszélünk, mindannyian televíziósok vagyunk. Az eredmény azt hiszem, magáért beszél, az Ázsia Expressz az egyik legizgalmasabb, legdrámaibb, legszórakoztatóbb műsor, amit valaha készítettünk, és ezt november 7-től a nézők is láthatják – mondta Wisinger János, az Ázsia Expressz-t is gyártó IKO Műsorgyártó produkciós igazgatója.Az Ázsia Expressz műsorvezetője Ördög Nóra, akit a távoli helyszínre családja is elkísért. A TV2 képernyőjére kerülő utazós-reality forgatása alatt Nóra, és férje Nánási Pál is dokumentálta az eseményeket. Így egy családi video-blogban novembertől az is kiderül, ők hogyan élték meg a négy országot átívelő utazást.